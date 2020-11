Gabriel Milito, cliente del hijo de Javier Tebas, pierde su batalla con Hacienda

"(El jugador) no aportó el certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad fiscal Argentina (AFIP), no ha justificado su imposibilidad de hacerlo por que dicha autoridad se hubiera negado a emitirlo. Y se comparte con el TEAC que la documentación aportada en sustitución no es suficiente para acreditar esa residencia fiscal en Argentina, pues la misma sólo acreditaría que era contribuyente en dicho país a efectos de algunos impuestos y/o en ejercicios diferentes, pero no que en el ejercicio 2011 lo fuera por obligación personal y por toda su renta mundial", concluye el texto judicial.

La Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ya había desestimado un recurso similar en 2019 del propio Milito con Ruiz de Velasco de Ercilla como procurador y Tebas Llanas como letrado. Este recurso reclamaba exenciones fiscales por una posible improcedencia del despido de Milito del Barça que el Tribunal desestimó por concluir, tras analizar la evidencia, que la rescisión del contrato del defensor había sido de mutuo acuerdo con el club catalán.