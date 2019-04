Las elecciones generales de este domingo 28 de abril serán vitales para darle continuidad a las políticas económicas puestas en marcha por los dos últimos gobiernos o para romper con todo. La llegada de un nuevo partido político a la derecha española (Vox) ha dinamitado todas las encuestas y ha fragmentado aún más una cámara en la que la aritmética es muy complicada.

El sector financiero español cuenta las horas para ver el resultado de la votación porque los programas de los partidos políticos no han dejado a un lado medidas que pueden afectar al negocio.

El banco que peor parado sale es Bankia. La entidad, que aún depende del FROB, se ha convertido en carne de campaña para Podemos. Aunque las palabras, esta vez, no han quedado en papel mojado. De hecho, la formación morada ha dedicado un punto de su programa electoral a hablar del futuro de la entidad.

Si el equipo de Pablo Iglesias llega al Ejecutivo tendrá que ser de la mano del PSOE

Podemos quiere "aprovechar Bankia como banco público". Un deseo que difícilmente va a poder cumplir, puesto que ninguna encuesta le da mayoría absoluta. Si el equipo de Pablo Iglesias llega al Ejecutivo tendrá que ser de la mano del PSOE, y los socialistas abogan por la privatización de la entidad, tal y como se ha podido comprobar en estos diez meses de mandato.

Podemos dice en su programa que si no se van a devolver las ayudas de "60.000 millones de euros", al menos, que se pueda aprovechar el banco para "introducir competencia en el sector" y favorecer el crédito a "pymes y empresas de la economía social". También quieren introducir "parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales, como cajeros o inversiones en vivienda social"

La formación morada también quiere cesar a José Ignacio Goirigolzarri "con carácter inmediato" y elegir "por tres quintos del Congreso una nueva presidencia que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país".

No obstante, esta promesa con toda probabilidad se quede en eso. No ocurrirá lo mismo con el impuesto a las transacciones financieras o a la banca, si Gobierna junto al PSOE. El primer gravamen saldrá con toda probabilidad y el segundo no se descarta, ya que el Ejecutivo de Sánchez lo puso encima de la mesa, pero el lobby bancario logró frenarlo.

Fusión

Un Gobierno de PSOE con Ciudadanos sería el escenario perfecto para fusionar Bankia con otra entidad, según sostienen diferentes fuentes financieras consultadas. Este escenario también es el que mas favorecería a la banca, según el mercado. La combinación de ambas formaciones permitiría crear un tándem del estilo 'el bueno y el malo'.

Ciudadanos jugaría el papel de 'malo' en este caso y llevaría la voz cantante en la idea de fusionar la entidad con otro banco y la salida posterior del FROB, con algún mecanismo u acuerdo.

La fusión de Bankia es un tema muy recurrente. Hay muchos rumores y novias para el banco de Goirigolzarri. Pablo Iglesias, incluso insinuó una vez en el Congreso que la entidad sería para BBVA. Sabadell también ha sido serio candidato. El presidente del banco Sabadell, Josep Oliu, en un encuentro con periodistas dejó la puerta abierta a que este matrimonio sucediera. Esta operación tendría cierto sentido ya que ambos bancos son los que más perjudicados salen con la ausencia de subida de tipos.