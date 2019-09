José Antonio Choclán Montalvo, abogado del futbolista Cristiano Ronaldo en su causa contra la Hacienda española, ha sido el ponente escogido por el World Football Summit (el principal foro de la industria) para hablar sobre "asuntos fiscales y corrupción" en el balompié español.

Durante la ponencia, el abogado, que entre sus clientes ha tenido al también portugués José Mourinho y al líder de la Gürtel, Francisco Correa, únicamente ha respondido las preguntas del jefe de deportes de la agencia Efe, Luis Villarejo.

Así, ha esgrimido que el exjugador del Real Madrid ha sido víctima del "populismo punitivo" de la Hacienda española, y que lo que medió en su caso, por el que acabó pactando reconocer un fraude de 14,7 millones de euros al erario público, fue una "diferencia de interpretaciones de la ley" entre el entorno del jugador, "que ya había regularizado su situación y estaba acogido al régimen de impatriados", y la Administración, y no un "elemento falsario" que justifique la calificación de Cristiano como "defraudador" ni una "confrontación directa con la norma".

"Es Hacienda la que interpreta que se deba tributar en España toda actividad económica física en nuestro país, como grabar un anuncio, aunque ese anuncio no se emita luego en ningún lugar del país", ha incidido Choclán, para luego justificar el pacto de la condena. "No hubo un reconocimiento de delito sino una conformidad penal que se derivó de un cálculo entre el tiempo que podía estirarse el problema y la necesidad de minimizar los riesgos, ya que incluso una sentencia judicial absolutoria no eliminaba el riesgo de que la Administración cargue de forma más incisiva contra él".

El abogado de Cristiano pone su caso como ejemplo de un problema que puede desatar la "fuga de estrellas"

Preguntado sobre la ida de Cristiano a la liga italiana, con un régimen fiscal notablemente más laxo con las figuras de trascendencia internacional, ha reclamado "reglas de juego claras posibles dentro del marco constitucional español de justicia social" para evitar "la fuga de estrellas" de la liga española, dinamizadora de más de un punto del PIB nacional.

"El 50% de los litigios entre la Administración y los contribuyentes se resuelven en la Justicia en contra de la Administración...ello podría ahorrarse con una mejor comunicación con el contribuyente", ha esgrimido Choclán.

"Efecto Messi" frente al criterio de Hacienda

El abogado, paralelamente, ha desmarcado el caso de la estrella portuguesa del de Lionel Messi, condenado por el Tribunal Supremo por un fraude de 4,1 millones, y ha afirmado que elementos del asunto del futbolista del Barcelona se están "extrapolando" a otros futbolistas en pos de una "alarma social" vehiculada hacia la "propaganda de la eficacia de la Administración" aunque "cada caso sea distinto".

"Para opinar del caso de Messi, me ciño a la sentencia del Supremo. Allí se habla de que el jugador recurre a los asesores no para cumplir con sus obligaciones tributarias sino para eludirlas. Pero no en todos los casos existe un elemento falsario como puede ser el de ceder derechos a una sociedad de la que nada podemos conocer sin contraprestación", ha señalado Choclán.

Su argumentario choca frontalmente con el criterio del Sindicato de Inspectores de Hacienda (Gestha). Este ha calificado el caso del portugués como "mucho más grave" que el del argentino y ha reclamado que, como hizo el Supremo con los asesores del jugador culé, se extiendan también responsabilidades al entorno del agente de CR7, el portugués Jorge Mendes, librado de culpas como parte del acuerdo finalmente alcanzado por el futbolista luso con Hacienda.