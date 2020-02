Francisco González, indignado, acusa a la Fiscalía de una "absoluta falta de rigor" en sus acusaciones

Francisco González pasa a la acción y estalla contra el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. En un comunicado oficial, el expresidente de BBVA ha manifestado su "más absoluta indignación y sorpresa ante la intolerable agresión que está sufriendo a raíz de la ligereza frivolidad de las acusaciones vertidas sobre su persona".

FG ha asegurado que "según la documentación conocida hasta el momento, existe una absoluta falta de rigor y una ausencia total de pruebas que sustenten acusaciones tan graves y una inexplicable carencia de argumentos jurídicos", a la vez que ha añadido que "en base a lo conocido del sumario, el escrito de la Fiscalía Anticorrupción se basa en simples indicios e incluso meras conjeturas, así como en opiniones y declaraciones de terceros, que están en una posición de defender su propia situación personal".

En banquero ha recalcado su total disposición a actuar con "plena transparencia" y ha recordado que él ha sido el único que no se ha acogido a su derecho de no declarar y ha lamentado que los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa no hayan tenido en cuenta este paso adelante en su escrito.

No obstante, González ha reiterado su confianza en la Justicia y ha afirmado que "seguirá colaborando con cualquier nueva petición en el marco de la instrucción, ahora, también, una vez levantado el secreto de sumario".

En el mismo comunicación, FG ha puesto de manifiesto su absoluto desconocimiento en la contratación de "Cenyt y del comisario Villarejo", así como su ignorancia sobre los métodos utilizados por dicha compañía en sus trabajos. "De haberlos conocido, no lo habría permitido", ha agregado.

Operación Sacyr

Por otra parte, FG ha explicado que entre sus cometidos no estaba la de contratar a ningún proveedor. Francisco González también ha asegurado que él dio por fracasada las pretenciones de Sacyr a las dos semanas de que le fue comunicado.

Según explicó en la Audiencia Nacional, tras conocer las intenciones de Sacyr de tomar una posición de control en BBVA a través de una llamada del consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, estando de viaje en México, concretó una reunión con el Del Rivero para casi dos semanas después, debido a cuestiones de agenda. La decisión de Del Rivero de no acudir a esa reunión confirmó que esa operación, respaldada por el Gobierno, no iba a salir. Era imposible en origen.

La culpa fue de Corrochano

González ha explicado que la contratación de Cenyt fue responsabilidad del director de Seguridad, Julio Corrochano, que era a quien correspondía tomar esta decisión. "El director de Seguridad ocupaba una posición de cuarto o quinto nivel en la línea de mando del Banco", ha enfatizado.

Asimismo, ha reconocido que el banco contrató una empresa de detectives en la operación de Sacyr, a propuesta del director de seguridad. Según la declaración de Francisco González, pese a que ya daba por fracasada la operación de Sacyr a las dos semanas de conocerse las intenciones de la constructora, en una reunión interna, ante la incredulidad de los asistentes a dicha reunión de que una constructora del tamaño de Sacyr pretendiera hacerse con un banco como BBVA y la alternativa de que detrás de Sacyr pudiera haber alguna entidad financiera de mayor tamaño y músculo financiero, el propio director de Seguridad, Julio Corrochano, propuso la contratación de una empresa de detectives para averiguar si podía haber alguien más respaldando la operación.

"En ningún momento de habló en la citada reunión ni posteriormente a qué empresa se iba a contratar", pero según declaró Francisco González, "si se hubiera mencionado a Cenyt o al comisario Villarejo, habría sido como si se menciona a Pepe Pérez". Por otro lado ha recalcado que "solo el jefe de seguridad conocía a Cenyt y al comisario Villarejo" y ha recordado que "la contratación de una empresa de detectives no supone irregularidad ninguna y se presupone que dicha empresa actuará dentro de los márgenes de la legalidad".