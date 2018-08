Año negro para Zuckerberg: pierde en 20 días la cuarta parte de su fortuna

Mark Zuckerberg, el más joven entre los más ricos del mundo (tiene 34 años), está viendo mermada su fortuna en los últimos tiempos.

Hace casi veinte días poseía 86.500 millones de dólares pero la bajada en el precio de las acciones de Facebook, de la que es fundador, ha situado esta cantidad en los 69.400 millones -a cierre de mercado de este jueves-.

Se trata de la pérdida de casi la cuarta parte de su fortuna en menos de un mes. La precipitación al vacío en la curva de sus ganancias, como puede verse en el gráfico que ilustra esta información, es elocuente.

Zuckerberg ya perdió 10.000 millones de dólares en diez días tras conocerse el escándalo Cambridge Analytica

El descenso ha sido tan grande que hay hay que acudir a julio del año pasado para ver a Zuckerberg en cifras similares. Así las cosas, si se mira con perspectiva, la fortuna del emprendedor norteamericano ha crecido siempre de forma sostenida.

Fortunas tecnológicas

Mark Zuckerberg es la quinta mayor fortuna del mundo, por encima de Amancio Ortega. El fundador de Inditex, quien ocupa la sexta posición con 69.000 millones de dólares.

Un ranking encabezado por Jeff Bezos, el fundador de Amazon, con 156.000 millones de dólares, seguido de Bill Gates, cofundador de Microsoft, con 96.400 millones, el inversor Warren Buffet, con 85.800 millones, y Bernard Arnault, propietario de la firma de artículos de lujo LVMH, con 75.700 millones de dólares.

Si vamos a las fortunas tecnológicas, Zuckerberg se aúpa hasta la tercera posición, de nuevo por detrás de Jeff Bezos y Bill Gates, pero por delante de Larry Page y Sergey Brin, los fundadores de Google.

El valor bursátil de Facebook es de 518.000 euros. Es prácticamente el mismo hoy que hace un año

Caso Cambridge Analytica

El descenso en la fortuna de Mark Zuckerberg está ligado especialmente al escándalo denominado como Cambridge Analytica. El 17 de marzo los diarios norteamericanos The New York Times, The Guardian y The Observer publicaron que la empresa -Cambridge Analytica- utilizaba información de usuarios de Facebook para elaborar anuncios políticos durante las elecciones presidenciales de 2016. Los datos fueron conseguidos de forma fraudulenta por un investigador externo que afirmaba recopilar esa información para fines académicos, pero que los revendía a Cambridge Analytica.

Facebook había tenido noticia de este hecho desde hacía dos años, pero no hizo nada por solucionar el asunto. Debido al escándalo, Zuckerberg se vio obligado a comparecer en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos hace unas semanas. Las acciones de la compañía sufrieron entonces un fuerte descenso, lo que situó la fortuna de Zuckerberg en los 62.500 millones de dólares. En diez días perdió 10.000 millones.

Los cuatro últimos meses su capital se había recuperado hasta los 86.500 millones, pero en los últimos días ha descendido de nuevo vertiginosamente hasta situarse por debajo de los 70.000 millones de dólares. El valor bursátil de Facebook es de 518.000 euros, y es prácticamente el mismo hoy que hace un año.