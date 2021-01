Forocoches bloquea una iniciativa para hundir en Bolsa las acciones de Prisa

"¿Y si Forocoches hunde las acciones del Grupo Prisa? Si nos organizamos una docena de miles de shurs dispuestos a meter un par de miles (que en muchos casos se multiplicarían) podríamos hacerlo, la acción está en la mierda (97 céntimos), si nos ponemos a hacer cortos como gilipollas las risas podrían ser gordas. Básicamente sería lo mismo que Reddit, pero al revés, buenas risas serían".

Las anteriores palabras son el inicio de un hilo de un usuario de Forocoches en el que invita al resto de miembros de la comunidad -entre ellos se hacen llamar shur, shures o shurmanos- a confabularse para influir en el valor de las acciones del Grupo Prisa.

Momentos después de inaugurar el hilo, su creador lo editaba. "Muchos no lo estáis entendiendo, lo que yo propongo es ponernos a vender acciones que no tenemos en masa para bajar el precio de la acción, esto se puede hacer sin problema y algunos shures hasta ganarían un buen pellizco. Seguramente no conseguiríamos arruinar a Prisa pero a más de un inversor sí que le daríamos un susto".

La realidad es que minutos después de lanzar esta idea el post era eliminado de Forocoches. Fuentes cercanas a la comunidad de habla hispana más grande del planeta conocedoras de lo sucedido explican que "el propio usuario clausuró el hilo a la media hora, empujado por las críticas y múltiples reportes de otros miembros. Además, se le ha bloqueado la cuenta".

Entre los comentarios a la iniciativa hubo algunos que invitaban a usar todo el músculo de Forocoches para hacer medrar una empresa pequeña y ganar dinero con ello. "¿Y si nos juntamos para comprar algo pequeño y hacerlo subir para ganar?", proponía un miembro de la comunidad. Otros, sin embargo, vaticinaron lo que al final acabó sucediendo. "Hilo eliminado en 3, 2, 1...", reflejaba el comentario de otro usuario.

El poder de Forocoches es tal que ha conseguido que usuarios se organizaran para mandar a un grupo de mariachis a la Casa Blanca y a la sede del Partido Popular cuando Donald Trump y el PP perdieron las elecciones. Estos reyes del troleo también consiguieron, mediante la coordinación de votos masivos, que John Cobra fuese finalista para representar a España en Eurovisión.

Reddit y GameStop

Como indica el propio post que se menciona al inicio de este artículo, la iniciativa buscaba provocar algo parecido a lo que Reddit ha logrado con la cadena de videojuegos GameStop: influir en su valor bursátil. GameStop era una compañía condenada a quebrar al no saber adaptarse al modelo de e-commerce impuesto por la pandemia del coronavirus.

Inversores de Wall Street invertían para ganar dinero siempre que GameStop perdiese valor -son los denominados cortos o bajistas-. Sin embargo, los usuarios de un grupo creado dentro de Reddit, en el que participan dos millones de usuarios, comenzaron a comprar en bloque para reflotar la compañía.

La primera consecuencia ha sido una revalorización de la compañía del 822% en lo que va de año. La segunda, que quienes invertían en cortos han perdido millones de dólares.