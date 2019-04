Fondos y particulares avisan: los precios del alquiler, de primeras, van a subir

El PNV ha tenido el miércoles en ascuas a los grandes fondos estadounidenses que han invertido en el sector inmobiliario español y a cuatro millones de personas que alquilan sus viviendas en el país.

Durante la jornada se ha especulado con la posibilidad de que el partido nacionalista vasco votara en contra de la convalidación del Real Decreto del alquiler aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 1 de marzo. Finalmente el partido de Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu ha dado su visto bueno al Decreto y este ha sido convalidado por la Diputación Permanente, junto a otros cinco.

Los fondos y los particulares que alquilan sus viviendas se preparan ahora para elevar los precios y exigir más garantías a sus futuros inquilinos, de acuerdo a testimonios recogidos por Vozpópuli.

El mayor fondo del mundo, Blackstone, ya advirtió el mes pasado que el decreto del alquiler supondrá que los precios de salida ofertados sean más altos para adaptarse al nuevo Decreto, "lo que va a perjudicar principalmente a los arrendamientos más asequibles (por debajo de 600 euros)".

La normativa aprobada establece que el precio del alquiler se tendrá que actualizar de acuerdo al IPC. Los plazos se amplían de tres a cinco años (y a siete cuando el arrendador es una empresa). También se incrementa el periodo de preaviso para cuando el inquilino quiere dejar la vivienda (a dos meses) o el arrendador quiere recuperar su casa (cuatro meses).

"Tuve un inquilino moroso y fue una pesadilla, estuvo meses sin pagarme y no pude echarle hasta que me presenté en su trabajo y monté un escándalo", recuerda Cristina Fernández, jubilada con una casa y un local en alquiler en Madrid. "Desde entonces miro mucho a quién alquilo el piso, pero ahora, si me tengo que arriesgar a alquilar por cinco años... Tendré que ser todavía más exigente", comenta.

"Estoy negociando con un amigo alquilar su piso", cuenta Jaime Canario, un joven empleado de una agencia de comunicación. "Me ha dicho que ni de coña me lo alquila por cinco años, le tengo que dar mi palabra de que me iré al segundo o tercer año, a pesar del nuevo Decreto", dice.

"De primeras, los precios van a subir", considera el representante de un gran fondo estadounidense en España que ha adquirido carteras de activos inmobiliarios dudosos de bancos presentes en el país. "Es totalmente discriminatorio que a los fondos o a las empresas se les obligue a arrendar pisos por más tiempo que a los particulares; a partir de ahora se incrementarán las garantías exigidas a los futuros inquilinos", añade. "Sí, creo que, de primeras, los precios van a subir", insiste.

"Es la primera medida en contra de la liberalización del alquiler de la democracia", sostiene un empleado de otro fondo extranjero. "La mayoría de los partidos lo saben, que ahora los precios van a subir, no hay suficiente vivienda pública construida en España", advierte.

"La votación ha sido un cambalache, no ha obedecido a planteamientos racionales", lamenta. "Los fondos tienen menos del 4% de la vivienda en alquiler en España, los grandes arrendadores son particulares, cuatro millones de españoles, y ellos serán los principales perjudicados por el Decreto, no los fondos", indica.

El Real Decreto convalidado este miércoles fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo. Antes, en diciembre, el Gobierno aprobó otro Decreto similar, pero sólo estuvo vigente 35 días ya que Podemos no lo apoyó en el Congreso. "Durante ese periodo registramos subidas de precios del alquiler en Madrid y en Barcelona", asegura un fondo estadounidense, que dice contar con informes internos que lo demuestran.