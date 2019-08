Los fondos nacionales huyen de la banca: 900 millones menos en un año

La banca española pasa por una de sus peores rachas bursátiles desde la crisis financiera. La situación actual es muy distinta a la de 2012, pero los inversores temen que una nueva recesión se acerque y que el sector no esté preparado para aguantar el 'shock'. Lo cierto es que los fundamentales de los bancos dicen que eso no será así, pero también es cierto que no sólo les afectan los problemas del país.

Bancos como BBVA, que tienen mucha exposición a otros países, sufren en su precio lo que sucede en la política internacional, como es el caso de Argentina.En los bancos más domésticos hay que tener en cuenta el bajo entorno de tipos de interés que se ha instaurado desde hace ya varios años.

De hecho, entidades como Bankia y Sabadell crearon un plan estratégico basado en tipos mínimamente en positivo. Es por ello que ambos bancos han retrasado parte de su plan estratégico. Es cierto que Sabadell lo realizó mucho antes por los problemas de su filial TSB, pero el caso de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, su consejero delegado, José Sevilla, reconoció que con el euribor en niveles tan bajos es muy poco probable llegar a los niveles que se habían fijado, aunque también subrayó que el resto de puntos estratégicos sí que se iban a lograr.

Hace un año los fondos españoles tenían acciones de las seis principales entidades financieras de este país por valor de 2.270 millones de euros, lo que equivale al precio en mercado de MásMóvil, por ejemplo, o la mitad del valor de la propia Bankia. Ahora, al cierre del segundo semestre, este importe se ha reducido a 1.370 millones de euros. Son 900 millones de euros menos que se entienden por el deterioro de las participaciones y por la salida de capital.

Banco a banco

Banco Santander es el valor que más se repite en las carteras de fondos españoles. No obstante, su participación se ha ido deteriorando. A cierre del segundo semestre de 2018, esta inversión era de 1.065 millones de euros, a cierre del segundo semestre de este ejercicio se ha quedado en 701 millones de euros.

El caso de BBVA es el más grave, ya que se ha quedado prácticamente en la mitad. Ha pasado de 445 millones de euros a 245 millones en tan solo un año. En CaixaBank sucede algo parecido, la inversión pasa de 348 millones a 118.

El caso de BBVA es el más grave, ya que se ha quedado prácticamente en la mitad. Ha pasado de 445 millones de euros a 245 millones en tan solo un año

Sabadell, Bankia y Bankinter son los que menos ven afectada esta inversión. Aunque sus cifras son mucho más modestas. En el caso del banco de Josep Oliu pasa de 153 millones a 119 millones, superando por un millón de euros la inversión de CaixaBank.

La inversión de Bankia se queda en 102 millones de euros, de los 167 millones de los que partía en el segundo semestre de 2018. Por último, Bankinter, su inversión, que llegó a superar los 100 millones de euros en el cierre del primer trimestre de este año, se reduce a los 85 millones.