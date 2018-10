La SGAE se lucra a costa de los autónomos por el follón para cobrar el canon

El canon aprobado en julio de 2017 para los dispositivos tecnológicos en compensación por la copia privada es un quebradero de cabeza para los fabricantes de tecnología y también para los autónomos, mientras para entidades de gestión de derechos como SGAE, Cedro, AISGE, EGEDA, DAMA o AGEDI está siendo un maná de ingresos, aseguran fuentes del sector.

Cada dispositivo capaz de reproducir contenido con derechos está gravado con determinadas cantidades desde la aprobación de la ley. En el caso de los móviles, por ejemplo, es de 1,1 euros por unidad, mientras para que los tablets se deben abonar 3,15 euros, por poner un par de ejemplos.

Uno de los problemas es cómo se gestiona el pago. Pongamos otro supuesto. Nokia, Huawei, LG, Samsung, Lenovo o HP venden productos a empresas mayoristas. Cuando se ejecuta la compra estos mayoristas deben repercutir el canon al fabricante. Cuando esas empresas mayoristas lo revenden a MediaMarkt o a El Corte Inglés deben repercutir a su vez el impuesto a estas grandes superficies. Finalmente, cuando una empresa, autónomo o usuario final, adquiere un equipo, abona el canon en factura.

Exentos de pagar el canon

Los autónomos y empresas están exentos de abonar el canon, pero el sistema actual establece que se pague por adelantado en factura y luego la cantidad se reclame a las entidades de gestión (SGAE, EGEDA, Cedro, etcétera).

"Las personas jurídicas o físicas que, habiendo abonado la compensación regulada en el apartado 1, tuvieran derecho a su reembolso por cumplir los requisitos previstos en el artículo 25.8 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, podrán ejercer su acción, ante la persona jurídica mencionada en el apartado 2, a partir del día siguiente a la entrada en vigor del real decreto previsto en la disposición final primera", explica el apartado 7 de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto-ley 12/2017 sobre un procedimiento que aún no se ha aprobado.

Esto plantea dos problemas, según explican los fabricantes de tecnología. "El primero es que aún no está aprobado el procedimiento de reembolso. Es decir, quienes hayan pagado por el canon a pesar de estar exentos no han podido reclamar todavía el dinero".

El segundo punto sensible es que son pocos los autónomos o pymes que van a reclamar el pago de unos pocos euros por un teléfono adquirido para uso empresarial. Es una cantidad ínfima por separado, pero millonaria en términos globales.

"En Francia el pago anticipado del canon para las empresas y autónomos fue de 50 millones de euros el año pasado, pero lo que finalmente reclamaron los autónomos y empresas fueron unos 300.000 mil euros. Al final recuperar poco más de un euro no compensa por todo el follón de papeleo que hay que resolver", explican otras fuentes consultadas por este diario.

Meses de conversaciones

Las patronales tecnológicas llevan desde marzo de este año hablando tanto con las entidades de derechos de gestión como con los dos gobiernos que ha habido desde la aprobación del nuevo canon. Exigen que el pago se produzca en el último de los escalones, en el que afecta al cliente final y a la tienda, para eliminar la actual estructura piramidal.

"Pensamos que es mucho más sencillo y mejor para todos. Los fabricantes evitaremos la burocracia y el cliente final también, por no hablar de que en los casos de autónomos o empresas no tendrán que pagar por adelantado algo que luego no va a recuperar, bien porque es una cantidad ínfima, bien por lo complicado de la burocracia ", explican las mismas fuentes.

Las conversaciones entre las tecnológicas y las entidades de derechos no llevan a ninguna parte. Asociaciones como SGAE o Cedro se muestran reacias a modificar un modelo que les garantiza pingües beneficios por ley.

En cinco meses se recaudaron 29 millones de euros por el canon. El Gobierno estableció en 2015 que el coste de compensación debería ser de diez millones de euros al año. Es decir, la industria ha pagado siete veces más de lo que apuntaba la cartera de cultura. Esta es otra de las reclamaciones de las tecnológicas, que se ajusten los precios a la situación actual.