El FMI rectifica por la presión del Gobierno y descarta revisar los Presupuestos

La delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitará España el próximo martes tenía previsto cuando planeó su viaje revisar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Pedro Sánchez y analizar la situación de la economía española, pero ambos temas se han caído de su agenda debido a la presión del Gobierno.

Como informó este periódico, fue el miércoles pasado cuando el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, Francisco de la Torre (Ciudadanos), anunció a los medios en los pasillos de la Cámara Baja que el director de la oficina del FMI para Europa, Jeffrey Frank, visitaría España el martes 29 de enero, y que mantendría una comida de trabajo con su Comisión y con la de Economía y Empresa, que preside el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El objetivo de la visita era revisar los Presupuestos y debatir sobre la economía doméstica

El objetivo de la visita, que según De La Torre será "extraordinaria" y no se enmarcará dentro de los viajes que hace el FMI a otros países en el marco de su Artículo IV, era revisar los Presupuestos y debatir sobre la economía doméstica.

Esta delegación del FMI solicitó tener esta reunión con las comisiones de Presupuestos y Economía del Congreso a finales de diciembre, cuando aún no sabía que coincidiría con la tramitación parlamentaria de las cuentas, y señaló entonces que el encuentro sería "una gran oportunidad para intercambiar opiniones sobre cómo se ajusta el Presupuesto español a las políticas y la arquitectura europea".

Dado que sus interlocutores serán dos comisiones parlamentarias -integradas por diputados de todos los partidos políticos y en ninguno de los casos presididas por el PSOE, el que ha diseñado las cuentas-, este medio preguntó al Ministerio de Hacienda si la titular del ramo, María Jesús Montero, se ocuparía de defender los Presupuestos, y al Ministerio de Economía si Nadia Calviño sería la encargada de hablar con Frank de la economía del país.

Ambas carteras se extrañaron ante la pregunta y confirmaron que ninguna de las dos Ministras se reunirá con la delegación del FMI.

El Ministerio de Economía llamó al FMI

El cambio de planes en la agenda del FMI se confirmó este viernes, cuando una portavoz de la oficina que dirige Jeffrey Frank, desde su sede en París, aseguró a Vozpópuli que "no se va a hablar de Presupuestos en absoluto" en la reunión y reconoció que habían recibido una llamada telefónica del Ministerio de Economía español.

"No vamos a hablar de los Presupuestos. Sólo nos vamos a encontrar con nuestros homólogos en España para hablar únicamente de temas europeos", afirmó, al tiempo que reconoció que se debía haber producido "un malentendido con el email que se envió en diciembre".

Esta misma fuente no supo explicar porqué la reunión se solicitó con la Comisión de Presupuestos y con la de Economía y Empresas, cuando la idea teóricamente no era hablar de ninguno de esos dos temas. "Ese fue el interlocutor que me pidieron aquí", dijo como toda explicación.

La Comisión Mixta para la Unión Europea, que preside Miguel Arias Cañete, es la comisión del Congreso que habitualmente se encarga de debatir sobre "cuestiones generales de Europa", que son las que abordarán el martes la comisión encargada de los Presupuestos y la de Economía.