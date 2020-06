Florentino Pérez, el gran ausente de la cumbre de la CEOE: "No se va a mojar"

Están todos. La presidenta de Santander, Ana Botín; de Inditex, Pablo Isla; de Mercadona, Juan Roig; de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. También los presidentes del resto de grandes bancos españoles, de las grandes constructoras, de las mayores distribuidoras. La cumbre organizada por la CEOE ha reunido a los primeros ejecutivos de las principales compañías españolas. Nunca antes en España un organismo había conseguido reunir a tantos presidentes de tantas multinacionales en un ciclo de conferencias. Solo ha faltado uno: "El más listo".

Florentino Pérez, presidente de ACS, es el gran ausente a la cumbre organizada por la patronal empresarial, que se está celebrando entre el 15 y el 25 de junio, y que acapara estos días las portadas de los medios.

"Florentino no se va a mojar, no va a hacer nada que pueda ponerle lo más mínimo en contra del Gobierno", comenta una fuente empresarial bien relacionada con el Ibex. "Es el más listo de todos", dice, "él solo mira por su compañía".

Los empresarios lamentan que el Gobierno no haya contado más con ellos para gestionar la crisis provocada por el coronavirus

Los presidentes de las mayores compañías españolas que han acudido a la cumbre de la CEOE no han lanzado grandes reproches al Gobierno en sus intervenciones. Sí que han alzado algo la voz frente a otras apariciones públicas en conferencias en las que suelen echar mano de frases hechas, advirtiendo ahora de las graves consecuencias en la economía y en el negocio de sus respectivas empresas de la pandemia, y de la necesidad de mantener o impulsar medidas.

Pero la cumbre, celebrada bajo el título 'Empresas Españolas: Liderando el Futuro', ha sido un golpe sobre la mesa de la patronal empresarial ante los desaires, consideran, recibidos en las últimas semanas por el Gobierno.

Varios de los empresarios de Ibex han lamentado en las últimas semanas que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya contado más con ellos a la hora de gestionar la crisis sanitaria y económica.

Este año se está revisando la indemnización de 1.300 millones de euros recibida por ACS por el almacén de gas Castor

No habría habido necesidad de organizar un evento así, consideran, si Sánchez hubiera mantenido un diálogo más estrecho con los empresarios, y si la labor de estos durante los meses de mayor impacto de la pandemia hubiera recibido mayor aliento gubernamental.

Vozpópuli trató el jueves de contactar con el grupo ACS para saber las razones por las que Florentino Pérez no ha asistido a las conferencias de la CEOE, pero no se obtuvo respuesta. También se contactó con fuentes de la CEOE que han participado en la organización del evento, pero prefirieron no comentar la ausencia del presidente del Real Madrid.

En un momento crítico como el actual, y en un año en el que se está revisando la indemnización de 1.300 millones de euros recibidos por ACS por el desmantelamiento del polémico almacén de gas Castor,Florentino Pérez cambió ayer su asistencia a la conferencia de la CEOE, en la que participaron algunos de sus principales competidores en España en la adjudicación de obra pública, como Rafael del Pino (Ferrovial) o Manuel Manrique (Sacyr), por la del palco del estadio Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, para asistir al partido que enfrentó al Real Madrid contra el Valencia CF.