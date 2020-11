Florencio Lasaga, el último bastión de la vieja guardia en El Corte Inglés

La salida del octogenario Carlos Martínez Echavarría del consejo de administración de El Corte Inglés sitúa ahora las miradas sobre su pareja de baile, el otro integrante del conocido como "clan navarro", Florencio Lasaga (Oyeregui, Navarra, 1934). A sus 86 años, quien fuera uno de los hombres de máxima confianza del expresidente Isidoro Álvarez se mantiene como el último bastión de la vieja guardia de El Corte Inglés.

Tanto es así que Lasaga no solo es consejero de los grandes almacenes, sino que preside la Fundación Ramón Areces, donde Martínez Echavarría también es patrono, y que es el primer accionista de la compañía con el 37% del capital. Así, con la discreción que le ha caracterizado durante toda su carrera, Lasaga mantiene todavía gran influencia sobre las decisiones y movimientos de la empresa.

Vinculado a El Corte Inglés desde los 25 años, en 1959, cuando el incansable Lasaga aterrizó en la compañía todavía estaba al frente de la empresa César Rodríguez, fundador de la empresa y primer presidente de los grandes almacenes (desde 1940).

Así, desde su asiento en el consejo, al que accedió hace más de medio siglo, en 1969, Lasaga ha visto ocupar la presidencia de la compañía a Ramón Areces (desde 1966), también fundador y sobrino de César Rodríguez; Isidoro Álvarez (desde 1989), a quien se considera el gran artífice de la expansión de El Corte Inglés; Dimas Gimeno (desde 2014), sobrino de Isidoro Álvarez; Jesús Nuño de la Rosa (2018); y, ahora, Marta Álvarez, hija de Isidoro Álvarez, con quien, tras una ardua guerra accionarial, la presidencia de la compañía retornó en 2019 a la familia fundadora, para satisfacción también de Lasaga.

Con la salida de Echavarría, en el consejo que preside hoy Marta Álvarez y dirige Víctor del Pozo continúan sentados junto al navarro Cristina Álvarez, hermana de Marta Álvarez; Manuel Pizarro; Fernando Becker; Shahzdad Shahbaz, que representa al jeque catarí Hamad Bin Jassin Al Thani; Cartera Mancor, representada por Paloma García; y Corporación Ceslar, representada por Carlota Areces. Como consejero secretario se mantiene Jose Ramón de Hoces, también abogado personal de la presidenta.

Una vida en El Corte Inglés

Florencio Lasaga ha dedicado su vida por completo a los grandes almacenes; no en vano, ha intentado acceder a la presidencia en varias ocasiones, sobre todo durante el gobierno de Dimas Gimeno, a quien nunca consideró del todo apto para presidir la compañía, en parte por su juventud.

De hecho, al "clan navarro" se le atribuye una dura oposición contra Gimeno durante los cuatro años que duró su presidencia, en los que el sobrino de Isidoro Álvarez no estuvo al frente de la Fundación Ramón Areces, lo que limitó mucho sus movimientos. Asimismo, en Lasaga y Echavarría encontró Marta Álvarez dos valedores esenciales para, en plena guerra accionarial por la compañía, conseguir que Gimeno renunciara a su cargo y aceptara el finiquito.

Con todo, Lasaga renovó como consejero de El Corte Inglés para cinco años más en la junta de accionistas del verano de 2018, como también hizo Echavarría. Este último, no obstante, no ha llegado a cumplir tres del mandato. De momento, Lasaga no ha mostrado su intención de hacer lo mismo que su inseparable compañero.