Five Guys sufre la pandemia en el centro de Madrid y echa el cierre a uno de sus locales

Five Guys también ha sufrido los efectos de la crisis del coronavirus, derivados de la caída del turismo. Con 17 locales a cierre del ejercicio 2019 en España, la cadena de hamburgueserías, popular por ser la favorita de Barack Obama, ha tenido que echar el cierre a una de sus locales en el centro de Madrid.

En concreto, a pesar de que a comienzos de junio abrieron todos sus establecimientos tras el estado de alarma, a finales de julio bajaron la persiana del Five Guys de la madrileña plaza de Santa Ana, recolocando a los empleados de este local. "Decidimos cerrarlo dada la caída de transeúntes y actividad comercial en dicha zona como consecuencia de la pandemia", explican a Vozpópuli fuentes de la compañía.

Así, la cadena de hamburgueserías decidió "concentrar los esfuerzos" en otro de los locales cercanos, próximo a la Plaza Mayor (calle Toledo), en un momento en el que turismo en el centro de Madrid vive sus horas más bajas. "Para una compañía como Five Guys que no invierte en publicidad, ni en promociones ni descuentos, la ubicación de los restaurantes y el flujo de personas en dicha área son elementos fundamentales", insisten desde la compañía.

En este sentido, y con todos los locales en propiedad, la cadena recalca que "identificar con rapidez aquellas ubicaciones que no funcionan y aprender el porqué, para poder considerar su reubicación, es también es parte del proceso".

De momento, y tras el cierre del local de Santa Ana, Five Guys tiene abiertos 16 establecimientos en España, la mitad de ellos en Madrid, cuatro en Barcelona, dos en Andalucía (Sevilla y Granada) y uno en Bilbao. Su apuesta por España, reseñan, no se verá afectada por el cierre del local en Madrid.

Duplica ventas

En su último ejercicio en España, Five Guys registró pérdidas por 6,9 millones de euros, que se traducen en una reducción de un 16% respecto a los números rojos del año anterior, situados en 8,3 millones.

Pese a este resultado, y debido a las cuatro aperturas que realizó durante 2019, la cadena duplicó su facturación en 2019, ingresando por ventas 36,3 millones de euros frente a los 17,5 millones del ejercicio anterior, según se desprende de sus cuentas presentadas en el Registro Mercantil.

"Los resultados de los últimos 3 años completos de la sociedad son muy prometedores, habiéndose abierto el primer restaurante en 2016. La facturación prácticamente se duplicado del 2018 al 2019, con la apertura de solo 4 restaurantes, mientras que en el ejercicio anterior se abrieron 10 restaurantes", explica la compañía en sus resultados. "Los 17 restaurantes abiertos al cierre del ejercicio 2019 ysus resultados han permitido afinar el plan de negocio en España, y tener una estrategia más sólida en relación al desarrollo inmobiliario", comenta.

Así, Five Guys ha abierto, de media, 6 restaurantes al año, desde 2016 hasta finales del 2019, la mitad de ellos ubicados en la calle y la otra mitad en centros comerciales. Un ritmo de aperturas que la cadena pretende mantener durante los próximos años, "tanto en las ciudades donde ya está presente como en las decenas de grandes ciudades donde todavía no han podido descubrir este nuevo segmento better burger".