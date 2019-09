La fiscal del 'caso Bankia' se encara a las defensas: "Podríamos haber ido más allá y lo saben"

El Ministerio Fiscal no está para bromas y ha puesto encima de la mesa diferentes doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que avalan su decisión de añadir el delito de falsedad contable y de esta forma cambiar sus conclusiones finales.

La fiscal Carmen Launa, tras un largo alegato técnico en el que ha argumentado los motivos por el cual tiene derecho a ampliar su acusación, ha remarcado que las defensas siempre han sabido de los que se les acusaba y que se "podría haber ido más allá".

"No hay nada sorpresivo que no haya sido objeto de enjuiciamiento desde el primero momento", ha subrayado Launa, a la vez que ha añadido que el Ministerio Fiscal ha apoyado, incluso, la aportación de pruebas que iban en su contra. "No podemos decir lo mismo en cuestión de las propuestas por la Fiscalía", ha recriminado.

Tras las conclusiones del Ministerio Fiscal, se pasará al resto de acusaciones y posteriormente al alegato de las defensas de los acusados. Está previsto que esta etapa finalice en tres semanas, pero no se descarta que el proceso se pueda alargar, ya que todo dependerá del tiempo que utilice cada letrado.

