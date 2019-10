Una firma española de Big Data cautiva al Manchester United

El creciente amorío entre el deporte y el Big Data tiene un férreo exponente de origen español. Driblab, fundada hace dos años por el analista de negocio especializado en gestión deportiva con experiencia en la NBA, Salvador Carmona, ofrece unos servicios en materia de datos ligados al fútbol que han cautivado al noruego Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del transatlántico del fútbol inglés, el Manchester United.

"Solskjaer quiere que el Manchester United utilice la tecnología de un grande de la consultoría deportiva de origen español (Driblab) para asesorarse a la hora de afrontar fichajes", ha informado el Daily Mail,en un artículo que el propio CEO de Driblab ha acabado difundiendo este martes en su cuenta de la red social laboral LinkedIn.

El conjunto inglés, con una facturación anual que ya supera los 750 millones de euros, no atraviesa su mejor momento futbolístico en la liga inglesa pese a sucesivas y considerables inversiones en futbolistas. Así las cosas, apunta ahora a hacerse con los servicios de la firma madrileña de cara a la ventana de traspasos del próximo invierno para gastar menos y mejor.

"No podemos decir con qué clubes estamos en tratativas de trabajar pero sí confirmar que estamos trabajando ya con equipos españoles y con equipos del fútbol inglés, y que nuestra actividad ha crecido vertiginosamente en los dos años que llevamos funcionando, no existe una consultora como la nuestra en el mercado", ha apuntado el fundador de Driblab a Vozpópuli.

La empresa tiene hoy una plantilla de ocho técnicos cuya labor ha sido suficiente para hacerse un hueco en el escaparate de la reciente cumbre de la industria mundial del fútbol en Madrid, el World Football Summit, la cual parece haberle granjeado nuevas perspectivas de negocio.

La firma cuenta así ya con una base de datos de 100.000 jugadores de todo el mundo con estadísticas relativas a sus virtudes y debilidades, como así también su recorrido y despliegue en el campo. Ofrece, en definitiva, información pormenorizada sobre el rendimiento de los futbolistas que sirve a clubes, agencias de representación y federaciones para tomar decisiones sobre tácticas, scouting y traspasos de jugadores.

En su cuenta de Twitter, suele hacer muestras de su labor que son en muchos casos utilizadas por empresas e incluso medios de comunicación ligados al fútbol para poner en valor o comparar el rendimiento en el campo de los deportistas.

Marcelo vs Ferland Mendy: who should be Real Madrid's starting left back? pic.twitter.com/uZ7lYBp1rd