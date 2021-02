Crisis en el fútbol español: el gasto en fichajes en LaLiga se hunde un 66% en un año

La crisis provocada por el coronavirus sigue haciendo mella en las cuentas y el poder adquisitivo de los clubes españoles de fútbol, y en dimensiones nunca vistas antes. El mercado de fichajes de invierno, que concluye este lunes, es la última muestra de ello. Los clubes de LaLiga apenas han gastado 18 millones de euros en nuevas contrataciones este mes de enero, frente a los 118 millones del año pasado. El dato ahonda la crisis del pasado verano, cuando los equipos de primera división invirtieron 439 millones de euros en fichajes, según datos de la FIFA, frente a los 1.226 millones del verano de 2019.

Sin público en los estadios y con las audiencias de televisión en descenso, la austeridad se impone al despilfarro como consecuencia de la drástica caída de ingresos. Desde la aparición de la covid-19 los clubes de LaLiga han gastado 457 millones en contrataciones, frente a los 1.344 millones que invirtieron en las dos ventanas de fichajes anteriores al inicio de la pandemia. Una caída del 66% con la que LaLiga ha pasado de ser el segundo campeonato europeo que más gastaba en fichajes antes de la covid, solo superado por la Premier League, a ser actualmente el cuarto detrás de las ligas alemana y francesa.

Una crisis en el fútbol español que, según calculan los economistas, podría prolongarse hasta el año 2025 y de cuya recuperación dependerá mucho la capacidad de los clubes para ser imaginativos y encontrar nuevas líneas de negocios con las que recuperar su nivel de ingresos previo a la crisis.

"La industria del fútbol no se va a recuperar hasta 2025. La gente no va a volver a los estadios esta temporada y en los años venideros lo hará de una forma muy distinta a de antes. No va a ser fácil que la gente acuda a eventos en los que se congregan más de 90.000 personas en un estadio", advierte el economista José María Gay de Liébana en declaraciones a Vozpópuli.

Patrocinios y derechos de televisión a la baja

Además, la previsible renegociación a la baja de los contratos publicitarios y de los derechos de televisión van a obligar a los clubes a reducir los salarios de sus estrellas y vender jugadores, lo que puede hacer perder peso a LaLiga dentro del panorama europeo a la hora de atraer a los mejores futbolistas del mundo y provocar la salida de las estrellas que quedan en nuestro campeonato.

"No creo que los clubes sean capaces de mantener los ingresos pre-covid. Se está viviendo un cambio de tendencia y la posibilidad de conseguir mayores ingresos por patrocinios y derechos de televisión va a ir a la baja en los próximos años", indica el economista Albert Deulofeu.

Los ingresos de los 20 clubes más poderosos de Europa cayeron un 12% en la temporada 2019/2020 y se estima un descenso de otros 2.000 millones al final de la temporada actual

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recomendó a los clubes una reducción en la masa salarial de sus jugadores para evitar que se vayan a otros campeonatos, pero algunos equipos están encontrando dificultades para convencer a sus estrellas, como se está viendo en la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid.

Un reciente informe de Deloitte calcula que los ingresos de los 20 clubes más poderosos de Europa cayeron un 12% en la temporada 2019/2020 y estima una caída de otros 2.000 millones en los ingresos de al final de la temporada actual por culpa de la pandemia.

La ausencia de público en los estadios ha pegado un bocado del 17% en la facturación de los clubes, según Deloitte. No obstante, los ingresos por derechos televisivos de los clubes más poderosos de Europa también se redujeron desde los 4.112 millones de la temporada 2018/2019 a 3.174 millones en la temporada 2019/2020.

Problemas para Barça y Real Madrid

El F.C Barcelona y el Real Madrid siguen liderando el ranking de los clubes europeos que más ingresos consiguen, con 715,1 millones y 714,9 millones la temporada pasada, respectivamente. Sin embargo, el club blaugrana es también el que más vio caer sus ingresos en la 2019/2020, un 15% (126 millones de euros), mientras en el caso del Real Madrid descendieron un 6% (42 millones de euros),

En sus últimas cuentas, el Barça refleja una deuda a corto plazo de 713 millones y de 440 millones a largo. Con 661 millones de euros en gastos de personal (el 91% de sus ingresos) y 162 millones en caja, tendrá que renegociar con la banca y reducir la masa salarial de sus jugadores para poder hacer frente a su situación.

"El Barça llegó al escenario pre-covid en una situación de sobrendeudamiento y con una cuenta de resultados muy frágil por los cuantiosos gastos y fichajes a los que ha hecho frente en los últimos años", indica Deulofeu. "La pérdida de ingresos provocada por la pandemia va directamente a la cuenta de resultados y esto, unido a su endeudamiento apalancado, coloca al club en una situación casi de colapso financiero", añade.

En el caso del Real Madrid, a pesar de que ha sido mucho más comedido que el Barça en fichajes, los economistas ponen el foco en la gran inversión realizada para remodelar el estadio Santiago Bernabéu. En su última memoria económica, el club blanco refleja una pérdida de 69,7 millones de euros por la disminución de ingresos motivada por la pandemia en 2020/2021.