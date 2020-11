Fernández Sousa, presidente de PharmaMar: "El Gobierno no solo no nos ha ayudado sino que nos ha perjudicado"

José María Fernández Sousa, presidente de PharmaMar, lamenta la falta de apoyo prestado por el Gobierno español a la farmacéutica, que investiga la eficacia de su medicamento Aplidin, un antitumoral de origen marino, para tratar el coronavirus.

La compañía española, que emplea a más de 400 personas, tiene que superar la Fase III de investigación del fármaco para lograr las autorizaciones pertinentes de los reguladores internacionales y poder comercializarlo, una vez demuestre su efectividad.

El grupo informó a mediados del pasado mes de octubre que el estudio realizado sobre el Aplidin había demostrado "una notable reducción de la carga viral en los pacientes entre los días 4 y 7 posteriores al inicio del tratamiento, de forma que la reducción media de la carga viral a día 7 fue del 50%, y del 70% a día 15".

Este año el Gobierno nos ha denegado todas las ayudas que hemos pedido, no nos ha ayudado nada, nada, de nada"

"Vamos a ir todo lo rápido que podamos, el único problema que podría haber es que pase esta ola del virus y nos encontremos con pocos pacientes, pero como lo vamos a hacer en varios países supongo que tendremos capacidad de reclutamiento", explicó Fernández Sousa la pasada semana en un foro empresarial organizado por la Universidad de Navarra. "La Fase I y Fase II fue muy lenta, pero ahora vamos a ir muy rápido", añadió.

El presidente de PharmaMar fue durante su intervención crítico con el Gobierno, por la falta de ayuda mostrada a la compañía en la investigación de su medicamento para tratar el coronavirus.

"Este año nos han denegado todas las ayudas que hemos pedido, una para tratar la plitidepsina [el principio activo del Aplidin] por fermentación, pedimos un proyecto y nos lo denegaron; la aplidina es inyectable, hemos pedido otro proyecto para poder administrarla de otra manera, por vía oral, también nos lo denegaron... Todo lo que hemos pedido nos lo han denegado".

En España las ayudas a la investigación son préstamos, eso es una aberración, en qué cabeza cabe", lamenta Fernández Sousa

"Cuando ves que en Estados Unidos han dado un montón de dinero para el desarrollo de la vacuna a los grandes laboratorios, un dineral, cuando ves cómo ayudan sobre todo en estos momentos otros Gobiernos a sus empresas, que están trabajando para una solución...", lamentó.

"Aquí no solo no nos ayudan sino que nos quitan", insistió. "Otros años nos caía alguna cosita, nada del otro mundo, porque además las ayudas a la investigación son préstamos, que es una aberración, las ayudas a centros públicos son préstamos, en qué cabeza cabe", comentó. "No nos han ayudado, nada, nada, de nada, no solo eso, sino que nos han perjudicado", subrayó.

Socio en Estados Unidos

El fundador de PharmaMar explicó que, de cara a una posible autorización del regulador estadounidense del medicamento, la FDA, para la comercialización de Aplidin, la compañía española necesitaría asociarse con una empresa local para que lo distribuyera en el país.

"No tenemos red comercial en Estados Unidos para comercializar un antiviral y si la aprobación en su momento por parte de la FDA sucede, no estaríamos preparados para comercializar plitidepsina, y estamos contemplando licenciar a una compañía americana el medicamento".

La compañía ya tiene licenciado el Aplidin en Corea, países del sur de Asia y en Australia, "pero ahora la incidencia de covid en Australia es de 10 o 15 pacientes, no tienen pacientes para desarrollar el fármaco", indicó Fernández Sousa.