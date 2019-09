La Fed cede ante Trump y vuelve a bajar los tipos para reactivar la economía

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, su banco central) ha anunciado este miércoles un recorte de los tipos de interés de un cuarto de punto hasta el rango de 1,75%-2%, en la que ha sido la segunda bajada de tipos en 2019 para reactivar la economía.

Su presidente, Jerome Powell, ha cedido así a las presiones de Donald Trump, que de forma insistente presionaba a la institución para que aprobara estímulos monetarios que beneficiaran a la economía y aliviaran la fortaleza del dólar, y ha anunciado esta bajada días después de que el Banco Central Europeo aprobara un nuevo paquete de estímulos monetarios para impulsar la economía del viejo continente.

En un comunicado publicado en su página web después de dos días de reunión de política monetaria, la Fed ha hecho este anuncio, que ha justificado por los "acontecimientos globales" y su impacto en la economía, así como por el debilitamiento de las presiones inflacionistas y el conflicto comercial.

Según ha explicado Powell en una rueda de prensa posterior, también ha influido la moderación de las perspectivas de crecimiento a nivel global y el debilitamiento de las exportaciones por la caída de la demanda, sobre todo en Europa y China.

"La decisión de hoy de bajar los tipos es apropiada teniendo en cuenta cómo han evolucionado los acontecimientos globales y el debilitamiento de la inflación (...) El futuro de la política monetaria dependerá de cómo evoluciona la economía, las perspectivas económicas siguen siendo positivas", ha afirmado Powell, quien sigue confiando en que la inflación alcance el objetivo del 2%.

La decisión no ha sido tomada con unanimidad, sino que tres de los miembros del Comité han votado en contra de esta bajada de los tipos de interés y sólo siete de los 17 oficiales que lo integran han anticipado una subida más que tendría lugar también este año, de un cuarto de punto.

Esta división entre los miembros de la Fed añade incertidumbre a los inversores, que no saben qué pueden esperar de la próxima reunión de la Fed y siguen nerviosos la evolución de las negociaciones entre China y EEUU y el comportamiento del precio del petróleo tras los ataques del fin de semana a dos refinerías de Arabia Saudí.

Pocos minutos después de que se conociera la decisión de la Fed, el mandatario estadounidense ha mostrado su descontento en Twitter, donde ha dicho públicamente que Powell y la Fed "han vuelto a fracasar".

"¡Sin agallas, sin sentido, sin visión! ¡Un comunicador terrible!", ha dicho el presidente.

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator!