Las farmacéuticas se gastaron cerca de 600 millones de euros en pagar a médicos españoles durante 2018

La industria farmacéutica en España destinó durante el año pasado un total de 597 millones de euros a pagar a organizaciones y profesionales sanitarios españoles. Supone un aumento de casi un 6% con respecto a las partidas destinadas por los laboratorios que operan en España para este cometido, y un 20% más de dinero desde que este tipo de datos comenzaron a hacerse públicos hace cuatro años.

Todas las partidas han crecido. Según ha informado la patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, la encargada de centralizar todas las transferencias de valor -como se denomina a los pagos que hacen las compañías del sector a profesionales sanitarios- de las distintas empresas que conforman su asociación, la partida más grande, 259 millones de euros, se destinó a desarrollar proyectos de investigación en biomédica.

No obstante, todo lo demás, un monto que asciende a 338 millones de euros, se destinó a financiar viajes, pagar honorarios, organizar eventos y realizar donaciones. En particular, las farmas presentes en España destinaron 118 millones de euros para enviar a médicos españoles a congresos científicos, 98,5 millones a organizar dichos congresos, 84 millones a pagar honorarios y 37,5 millones fueron donados a distintas organizaciones sanitarias del sector.

Código de Buenas Prácticas

Es el cuarto año consecutivo que se publican estos datos, como consecuencia de la entrada en vigor en 2014 del Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica en España, y que se materializó con la primera publicación en junio de 2016. En estos últimos días de junio, las compañías han publicado en sus webs los datos correspondientes a 2018, en un intento que lleva activo varios años de limpiar la imagen colectiva que se tiene de la relación que mantienen con los médicos y sus asociaciones.

No obstante, no todas las compañías son igual de transparentes ni gestionan sus datos de igual manera. A pesar de que todas ellas desglosan organización por organización y médico por médico el dinero destinado, muchas de ellas no ofrecen la cifra agregada, alegando motivos legales.