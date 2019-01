La farmacéutica Astrazeneca ficha al controvertido oncólogo español Josep Baselga

La farmacéutica Astrazeneca ha informado de la llegada a su equipo "del científico oncológico de renombre mundial, José Baselga".

El nombramiento se produce pocos meses después de que el oncólogo español dimitiera de su puesto como director del Memorial Solan Kettering Cancer Center de Nueva York. Baselga dejó su cargo en el reputado centro médico el pasado mes de septiembre, días después de que se informara que no había hecho públicos pagos de empresas farmacéuticas.

Según publicó The New York Times, en colaboración con la publicación ProPublica, Baselga no siguió las reglas de divulgación financiera establecidas por la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR) cuando fue su presidente, en el año 2015; además omitió los pagos que recibió de compañías relacionadas con la investigación oncológica en sus artículos publicados en la revista de la asociación.

Nuevas divisiones de investigación

Astrazeneca también ha comunicado la creación de nuevas divisiones de investigación. Y ha destacado que Baselga dirigirá la unidad de Investigación y Desarrollo para Oncología. La multinacional describe al médico español como "uno de los principales líderes en oncología con amplia experiencia en el desarrollo de terapias innovadoras para el cáncer".

Pascal Soriot, consejero delegado de Astrazeneca, declara en el comunicado de la compañía que Baselga es "un destacado científico líder en oncología, la investigación", y que sus logros "han llevado al desarrollo de varias medicinas innovadoras, y es un líder internacional en la atención del cáncer y la investigación clínica". "La experiencia de José agrega una mayor excelencia científica y de liderazgo a nuestro ya sólido equipo y nos ayudará a continuar construyendo una unidad de I + D de clase mundial para oncología", añade.

Baselga ha sido también profesor en el Colegio Médico Weill Cornell; Jefe de la División de Hematología / Oncología y Director Asociado del Centro de Cáncer del Hospital General de Massachusetts; y profesor de Medicina en la Escuela de Medicina de Harvard.