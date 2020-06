El dardo de Fainé al BCE: "Hay muchos jubilados que necesitan de los dividendos"

El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, se ha mostrado muy crítico con la política de no repartir dividendo impulsada por el Banco Central Europeo (BCE) a raíz de la pandemia mundial provocada por la covid-19. Durante su intervención en el foro empresarial organizado por la CEOE, el banquero ha reivindicado la remuneración a los accionistas. "Hay que defender que dentro de los dividendo, hay muchos jubilados que necesitan de él como suplemento de la pensión", ha advertido.

Fainé, unos segundo antes de pronunciar esta frase, también se mostró muy sarcástico al afirmar que "ahora no está de moda lo de no pagar dividendos", aludiendo claramente a la política restrictiva del supervisor europeo. En este sentido, siguió su queja señalado que ahora a las cajas las hacen cotizar en Bolsa, pero no les dejan pagar dividendo. Este alegato vino a colación de la obra social que hacían y siguen haciendo las cajas, ahora a través de las fundaciones como las que él dirige.

En este sentido, Fainé quiso expresar la necesidad de esta remuneración para seguir manteniendo las ayudas a la pobreza infantil, la Fundación La Caixa destina más de 60 millones a este problema social, o a mejorar la vida de las más de cinco millones de personas que viven solas en España, tal y como destacó él mismo.

Criteria Caixa ya advirtió en abril, en un folleto de emisión de la compañía, de un mayor riesgo de liquidez como consecuencia de "cualquier restricción en la distribución de dividendos que puedan acordar sus participadas".

Cabe recordar que Caixabank decidió reducir su dividendo y posponer la Junta General de Accionistas de este año por el estado de alarma "en un ejercicio de prudencia y responsabilidad social". El Consejo de Administración decidió reducir el dividendo en efectivo propuesto para el ejercicio 2019 a 0,07 euros por acción desde 0,15 euros por título. Esto quiere decir que Criteria dejó de ingresar unos 190 millones sólo por esta cotizada.

El BCE se mantiene firme

El Banco Central Europeo (BCE) defendió su "controvertida" decisión de exigir a los bancos de la zona euro la suspensión del reparto de dividendos y de las recompras de acciones hace apenas una semana. no obstante, el supervisor también señaló que derogará esta restricción cuando la recuperación sea sólida, según palabras del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria.

"La recomendación de suspender el dividendo y las recompras de acciones busca preservar el capital de las entidades en un contexto marcado por la incertidumbre respecto de la profundidad y duración de la "esta peculiar recesión", señaló el banquero.