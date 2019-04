Facebook ha lanzado una batería de medidas para no ser una plataforma decisiva en el resultado de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 28 de abril en nuestro pa proliferación de noticias falsas -fake news- y la propaganda pagada -y segmentada- de los partidos políticos se han convertido en elementos de capital importancia para decidir el voto de la ciudadanía, sobre todo de los indecisos, colectivo que resuelve su sufragio dos o tres días antes de los comicios.

La red social de Mark Zuckerberg obligará a las formaciones políticas que deseen publicar anuncios de corte electoral a que cumplan una serie de requisitos.

Sus exigencias afectarán a partidos, organizaciones o personas que deseen impulsar cualquier contenido con carácter político, como un post o una noticia, mediante publicidad.

El usuario de la red social sabrá durante la campaña electoral quién patrocina un enlace y la cantidad invertida

Aquellos contenidos con tintes migratorios o políticos, que versen sobre derechos civiles y sociales, seguridad o política internacional, economía o política ambiental, serán considerados a partir del 15 de abril como influyentes de cara a las elecciones del 28-A por parte de Facebook.

Partido Popular, PSOE, Podemos, Ciudadanos o Vox, entre otros partidos o personas, tendrán que registrarse en la plataforma si su intención es patrocinar posts con carga electoral. El proceso de registro se limita a rellenar una serie de formularios y adjuntar el DNI o pasaporte, enlazar las cuentas que publicarán los anuncios e informar de quién los paga. La solicitud tiene un tiempo de aprobación de entre 24 y 48 horas.

Etiqueta y precio

Facebook quiere publicar esta información en cada post patrocinado para que el usuario de la red social sepa cuándo un contenido ha sido sufragado por un partido político, organización o persona y qué cantidad se ha invertido en el mismo.

Los partidos políticos que no se registren antes del 15 de abril no podrán publicar anuncios en la plataforma. Además, las campañas que tengan activas serán bloqueadas hasta que no realicen el proceso de registro.

El objetivo es que durante los 15 días previos al 28-A, en los que se desarrolla la campaña electoral, los usuarios de Facebook estén informados sobre los contenidos que son pagados por parte de las formaciones políticas o personas.

La intención es evitar en la medida de lo posible que los contenidos patrocinados tengan influencia en el resultado de las elecciones.

Contra las fake news

La proliferación de noticias falsas es otro de los aspectos que preocupa a Facebook, muy señalada internacionalmente en este sentido. No en vano se acusa a la red social de influir de manera determinante en las elecciones estadounidenses de 2016 ganadas por Donald Trump.

La compañía dispone de 30.000 personas distribuidas por todo el mundo enfocadas a combatir las noticias falsas durante periodos electorales. Su objetivo es bloquearlas cuanto antes. Facebook combina Inteligencia Artificial y Machine Learning para conseguirlo. La compañía asegura que este tipo de herramientas supone la erradicación de más del 99% de las informaciones falsas, pero lo cierto es que falla.

De hecho, este medio reportó una noticia falsa sobre Amancio Ortega hace unos días, noticia que fue retirada en primera instancia pero que volvió a aparecer de nuevo en la red social pasadas unas horas.

Facebook cuenta con un equipo de 30.000 personas para luchar contra las fake news en periodo electoral

Facebook también cometió un error de bulto al eliminar un anuncio ilustrado con una copia de la Capilla Sixtina por considerar que se trataba del desnudo de una persona de carne y hueso, algo que también publicó este diario.

Además de los 30.000 profesionales -Facebook no especifica si son contratados, subcontratados o colaboradores- antes mencionados la empresa cuenta con socios en cada país para desenmascarar fake news. En España son Maldito Bulo, Newtral y AFP.

El peligro de los indecisos

"Quien decide las elecciones es el electorado indeciso. Es el que resuelve la orientación de su papeleta dos o tres días antes de los comicios. Cualquier noticia recibida por este colectivo, sea falsa o no, durante esos días, puede decantar la balanza de un lado u otro", explica Rodolfo Tesone, presidente de ENATIC (Asociación Nacional de Expertos en Abogacía TIC).

Desde Facebook no dan una horquilla temporal aproximada en la que una noticia falsa pueda ser detectada y eliminada de la red social. "Es posible que en algunos casos sea cuestión de segundos y en otros de más tiempo. Es importante que el contenido que se elimine sea realmente falso, de otro modo sería censura, y no es lo que queremos", explican desde la red social.