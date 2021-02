Exxon y Chevron tantearon su fusión ante el desplome del precio del crudo

Las dos mayores petroleras de Estados Unidos, Exxon y Chevron, contemplaron su fusión el pasado año, cuando el precio del petróleo se desplomó por el impacto de la pandemia en la economía mundial.

The Wall Street Journal publica que los presidentes de las dos compañías, Darren Woods (Exxon) y Mike Wirth (Chevron), trataron la posibilidad de la fusión, y que se llegaron a redactar documentos legales al respecto, pero que las conversaciones no continuaron. El periódico apunta no obstante que la operación podría retomarse en el futuro.

La unión de Exxon y Chevron habría dado lugar a la segunda mayor petrolera del mundo, tras la saudí Aramco, y hubiese sido la mayor fusión empresarial llevada a cabo en la historia. El valor en Bolsa de ambas multinacionales superaría los 350.000 millones de dólares.

Sector petrolero

Las conversaciones mantenidas entre las dos empresas da cuenta del temor que en el sector ha causado el impacto del coronavirus en la economía y en particular sobre el precio del petróleo. Las restricciones a la movilidad y la firme tendencia financiera y política hacia la energía renovable lastran la evolución del sector petrolero.

Las dos mayores petroleras estadounidenses registraron fuertes pérdidas el pasado año. Exxon Mobil perdió 2.370 millones de dólares en los tres primeros trimestres de 2020, mientras que Chevron registró pérdidas de 4.878 millones.

Entre julio y septiembre, Exxon perdió 680 millones de dólares frente al beneficio de 3.170 millones que se anotó en el mismo periodo de 2019, y sus ventas cayeron un 29%.

Chevron perdió 207 millones de dólares entre julio y septiembre (2.580 millones de beneficio en el mismo trimestre de un año antes), y sus ventas cayeron un 32%.