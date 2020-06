Los expertos, contra los sellos 'covid free': "Es imposible demostrar que un sitio está libre de virus"

Están siendo impulsados por cámaras de comercio, patronales empresariales y ayuntamientos de toda España, pero lo cierto es que los sellos 'libre de covid' o 'covid free' que se están implantando en comercios y bares no tienen ningún respaldo científico.

Al preguntarle por este supuesto certificado a algunos especialistas en medicina preventiva y salud pública, su primera reacción es de sorpresa. "Eso no existe. Es imposible vender un certificado que demuestre que un espacio está libre de covid-19, ya no hay ni un sólo espacio que esté libre de ningún micoorganismo", apunta en una conversación con VozpópuliJesús Cabrillana, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH).

Según explica, a su modo de ver no es más que una forma de hacer negocio y "aprovecharse" ya que no hay posibilidad alguna de garantizar que un espacio esté libre al 100% de coronavirus. "Por muy desinfectado que esté un sitio, en el momento que haya una persona infectada que entre en el establecimiento, ya hay un riesgo. El riesgo cero, me temo, no existe", argumenta.

En esa misma línea también se manifiesta Alberto Torres, miembro a su vez de la SEMPSPH y catedrático en Salud Pública. "Certificar que un sitio está libre de virus es un absurdo, en la medida de que estamos hablando de locales en los que entran personas. El virus está en las personas, no en los muebles ni en los productos", sostiene.

Por otro lado, Cambrillana añade que lo verdaderamente importante es que todos los establecimientos, empresas y negocios respeten las medidas que se han incluido en el último real decreto publicado por el Gobierno, en el que se incluyen las medidas que marcarán la 'nueva normalidad'. A su modo de ver, no tiene sentido pagar por un certificado si precisamente todas esas medidas, que son las únicas necesarias, ya son obligatorias y han de cumplirse por ley.

"Lo que tienen que hacer los empresarios no es buscar un sello, sino coger ese decreto y aplicarlo. Asegurar la distancia de seguridad, el uso obligatorio de mascarillas y desinfectar, como han hecho siempre. Eso es más que suficiente", concluye.

"Es un negocio"

Así lo defienden también desde los sectores más afectados por esta tendencia, donde la Confederación Española de Comercio (CEC), que aglutina a más de 450.000 empresarios del sector, está tratando de transmitir el mensaje de que los sellos no tienen ningún efecto y pidiendo a sus representados que no inviertan dinero en ellos.

"Si el Gobierno saca un protocolo para apertura en cuanto a aforo, en cuanto a medidas de higiene…el que va a abrir, tiene que cumplir eso. ¿De qué me vale poner un sello o una pegatina?", apunta a este periódico el presidente de la CEC, Pedro Campo, que reseña: "Es un tema recaudatorio para las cámaras, y los demás han visto un negocio, es un negocio que se está montando".

Es un tema recaudatorio, un negocio que se está montando

No en vano, estos sellos y certificados, con diferentes precios según quién los impulse, van desde los 60 hasta los 1.000 euros. Una inversión "en tiempos muy complicados para el sector" que, insiste Campo, "es absurda". "Al consumidor hay que decirle que desde que un establecimiento está abierto cumple los protocolos. Pedimos que no participen en campañas que buscan sacar dinero", reclama, al tiempo que señala que para los ayuntamientos también "es una campaña de marketing".

Lejos de ponerse de perfil, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha ido un paso más allá estos días y ha solicitado a Sanidad que prohíba la comercialización y publicidad de este tipo de sellos porque dan "una peligrosa sensación de seguridad". "Lamentablemente, por mucho que nos gustara que fuera así, no es posible garantizar con ningún sello que un establecimiento esté libre de coronavirus: se puede asegurar que se ha desinfectado, pero no que permanezca así en el momento en que vuelva a abrirse", explica la OCU, que añade que " hay muchas personas contagiadas que no presentan síntomas y al entrar en el local pueden estar propagando el virus, por muchos tratamientos de desinfección que se hayan realizado antes".

Falta de claridad por parte del Gobierno

De hecho, en el sector del comercio ha sorprendido la postura del Gobierno, que no se ha pronunciado respecto a los sellos, pese a que, confirman a este periódico fuentes sindicales, fue uno de los temas que se trató con el Ejecutivo al organizar la 'desescalada'.

Torres también explica que ha "echado en falta" algo más de comunicación por parte del Ejecutivo, lo que podría haber evitado que cientos de empresarios hayan tenido que gastarse dinero en este supuesto certificado. "Sanidad podría haber sido más clara y haber impuesto unos requisitos más claros para evitar confusiones", apunta.

En ese sentido, cree que estos sellos también pueden generar una sensación de falsa seguridad entre la población, algo con lo que también se ha mostrado de acuerdo Cambrillana. "Lo único que logra es distraer la atención de la importancia que tiene que sean los ciudadanos los que mantengan las medidas de higiene", afirma. Es por ello que insisten en que lo importante no es el certificado que lleve una tienda, sino cómo se comporten las personas dentro de la misma.