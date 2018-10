Podemos aprieta y exige al Gobierno 6.300 millones para pactar los PGE

La negociación presupuestaria se ha enfriado a menos de una semana de que el Gobierno tenga que enviar sus planes presupuestarios a la Comisión Europea con las líneas generales de las que serán las cuentas del año que viene. Parecía que todo iba viento en popa, pero lo cierto es que las posturas se han alejado en las últimas horas y que el acuerdo es hoy un poco más difícil.

Tanto es así que este martes Unidos Podemos ha enviado un nuevo documento al Ejecutivo reclamando compromisos transparentes, claros y evaluables por la ciudadanía en diversas materias. En total, 6.300 millones que el Gobierno tiene que asumir si quiere contar con la formación morada. También le propone ingresar más a través de los impuestos y mejorar los ingresos de la Seguridad Social.

En total, propone 20 cambios para dar el sí a los Presupuestos. No todos ellos afectan a los gastos e ingresos y algunos no se cuantifican. Pero las cifras que sí aparecen sobre el papel suman en total 6.300 millones de euros, una cantidad bastante importante que puede que el Gobierno no esté dispuesto a asumir en estos momentos.

1.Pinchar la burbuja del alquiler. Podemos propone varias medidas, como poner un tope a las subidas abusivas de precios. El Gobierno estaba dispuesto a actuar en las comunidades de propietarios y los pisos turísticos, pero no quiere llegar tan lejos como pide la formación morada. También quiere que se obligue a los grandes propietarios a sacar sus pisos al mercado a un precio asequible, que se acabe con los privilegios fiscales de las SOCIMI, que se amplíe la duración mínima de los contratos de alquiler a 6 años más 4 con fianzas de dos meses y que se amplíe el parque público de vivienda para el alquiler social. En total, 1.000 millones más.

2.Aumentar los salarios y reducir la precariedad. La principal medida y la que más recelo genera al Gobierno es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros en 2019. El equipo de Pedro Sánchez quiere hacerlo de forma más progresiva y llevarlo a 850 euros el año que viene. También se reclama la derogación de la reforma laboral, la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres y la recuperación del subsidio por desempleo a los 52 años. En este caso, Podemos cree que el aumento del gasto se podría generar con la subida de ingresos de 2.500 que implicaría tener salarios más altos.

3.Caminar hacia una ley de dependencia digna. Para conseguirlo, hay que pagar inmediatamente las ayudas ya comprometidas para sacar a 300.000 personas del limbo de la dependencia. El Gobierno solo quiere aumentar 400 millones y la formación morada quiere llegar a 2.500 millones, lo que, además, tendría una tasa de retorno al sistema de esta inversión del 40%.

4.Revertir los recortes a los pensionistas. Habría que eliminar el copago farmaceútico a todos los pensionistas, ya que el Ejecutivo solo quiere hacerlo a las rentas inferiores a 9.000 euros. También hay que ligar las pensiones al IPC por ley, derogar el factor de sostenibilidad, equiparar el Régimen de Empleadas del Hogar al Régimen General. En este caso Podemos no cuantifica estas medidas.

5.Universidad pública para todos. Derogar el decreto de 2012 en lo referente a las universidades para bajar las tasas y mejorar y aumentar las becas para que nadie deje de estudiar por motivos económicos. Se Esto implicaría un esfuerzo adicional de 500 millones en un año. Las becas tendrían que ligarse, además, a motivos socieconómicos.

6.Ayudar a las familias. Habría que avanzar hacia una red de escuelas de 0 a 3 años pública, gratuita y de calidad con 300 millones más.También habría que extender los permisos de maternidad y paternidad para que sean iguales, instransferibles y completamente remenerados. Además, es necesario garantizar la gratuidad del material escolar en las etapas obligatorias e incrementar las ayudas para comedor para combatir la pobreza infantil.

7.Reforzar la lucha contra las violencias machistas. Podemos exige que se blinde el "solo sí es sí" en el Código Penal, financiar de manera completa el pacto de estado de violencia de género con 800 millones, frente a los 220 que ofrece el Gobierno. De ahí que la medida suponga un aumento presupuestario de 580 millones de euros.

8.Ley mordaza. Aunque se ha avanzado mucho al respecto, la formación morada cree que se pueden derogar las leyes mordaza y eliminar los delitos medievales de ofensa a los sentimientos religioso e injurias a la corona. Pide un compromiso explícito y concreto al respecto.

9.Dar aire a los autónomos. La confluencia propone bajar la cuota a los trabajadores por cuenta propia con menos ingresos, reducir la burocracia y dar más facilidades y atacar el fraude de los falsos autónomos. Estas medidas reducirían los ingresos de la Seguridad Social en 1.300 millones, que serían compensados ampliamente por un aumento de ingresos si se aceptasen ciertas medidas.

10. Poderosos y grandes fortunas. Podemos quiere acabar con los privilegios fiscales de los poderosos, las grandes fortunas, las corporaciones y los especuladores financieros. Por eso pretende que el Gobierno recupere el impuesto a la banca para recuperar el rescate bancario, crear el impuesto a las transacciones financieras, modificar el Impuesto de Sociedades para eliminar privilegios a las grandes y bajarlo a las pymes, eliminar la exención del IBI a la Iglesia, bajar el IVA a los productos de primera necesidad, aumentar el IRPF a las rentas que superen los 130.000 euros, mejorar la lucha contra el fraude fiscal, establecer una tasa a las grandes empresas digitales, establecer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Con todos estos cambios Podemos espera elevar la recaudación entre 1.000 y 1.500 millones.

11.Frenar la factura de la luz. Por eso la formación morada quiere un plan de rehabilitación de viviendas para reducir el gasto energético, mejorar la accesibilidad y crear empleo, crear una tarifa asequible para las primeras residencias, mejorar el bono social para los hogares vulnerables, reducir los privilegios de las eléctricas haciendo que contribuyan y poner en marcha otras medidas como la racionalización del términos fijo en la factura. Solo la medida de rehabilitación tiene impacto: 1.300 millones.

12.I+D. Podemos quiere un plan de choque para revertir los recortes en ciencia e I+D. 13.Para la confluencia, la posición que les ha trasladado el Gobierno en este sentido se quedan muy cortas, por eso reclama 106 millones más para estas partidas.

13.Puertas giratorias. Endurecer el régimen general de incompatibilidad contra las puertas giratorias. Podemos quiere periodos de enfriamiento por niveles y cargos, así como vías y plazos para la reforma de la ley de 2015 sobre altos cargos de la administración general del estado.

14.Ley electoral. Reforma de la ley electoral para que todos los votos valgan lo mismo y para acabar con las trabas del voto rogado de los españoles en el exterior. La medida, según explican, generaría un ahorro de unos 10 millones en el mailing.

15.Revertir el abandono del medio rural. Para ello, proponen crear oficinas de información y acción contra la despoblación, conectar los pueblos a la red, convertir la soberanía alimentaria en un puntal del desarrollo rural: el acuerdo. El impacto presupuestario de estas medidas sería de 110 millones de euros.

16.Rescatar y proteger la cultura. Potenciando la producción de cine en nuestras lenguas y garantizándole cuota de pantalla, recuperando la programación musical en los medios públicos, devolviendo la vida a los cines de municipios pequeños y medianos. El impacto presupuestario se limitaría a la última de las propuestas.

17. Casas de apuestas y ludopatía. Proteger a la ciudadanía de ambos riesgos prohibiendo la publicidad de las formas más modernas y lesivas de juego, poniendo en marcha otras medidas complementarias y haciendo que las empresas que se dedican a estas actividades contribuyan.

18. Acabar con la austeridad en los Ayuntamientos. ¿Cómo? Relajando la regla de gasto y la tasa de reposición y compensando el impuesto de plusvalías. Estas medidas no tendrían impacto en el Presupuesto, pero sí en el déficit, con 800 millones más a lo que habría que añadir el coste de aumentar la plantilla y la compensación.

19. Rescate de la sanidad y educación. A través de la derogación de los decretos de 2012. El Gobierno no quiere dar estos pasos argumentando que "no hay urgencia", pero Podemos cree que si hubo urgencia en 2012 para recortar, la tiene que haber ahora para revertir los recortes.

20. Fiscalidad e ingresos Seguridad Social. Podemos propone eliminar las deducciones fiscales de los planes de pensiones, destopar la base máxima de cotización y eliminar las bonificaciones y reducciones a la cuota de la Seguridad Social a las empresas, ya que suponen un lastre para la economía. Estas medidas aumentarían los ingresos corrientes en unos 1.000 millones y los de la Seguridad Social en unos 8.000 millones.