Exdirectivos de Morgan Stanley, Popular y BBVA crean una nueva agencia de valores

Venancio López Serna (ex Próxima Alfa, BBVA), Jaime Nicolás Moure, (ex directivo de Morgan Stanley y de Telefónica) y José Antonio de Diego Capilla (ex directivo de Popular Banca Privada, Urquijo e Indosuez), han creado la agencia de valores Aldana Capital, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Venancio López, presidente y consejero delegado de Aldana, participó en Próxima Alfa, la antigua gestora de hedge fund creada por BBVA, que finalmente la entidad decidió cerrar. Por otro lado, De Diego Capilla (consejero) cuenta ya con experiencia en el sector, ya que formó parte de Ursus AM. Tambiéntrabajó para el Banco Popular llevando clientes y para Urquijo, hasta su fusión con Sabadell. Más tarde trabajó parael equipo de Indosuez.

El tercero, Moure, con perfil de gestor (secretario y consejero), tiene experiencia también en Banco Popular y ocupó el puesto de relación con inversores de Telefónica entre 1999 y 2002. También tiene experiencia internacional tras haber trabajado en Morgan Stanley.

Aldana Capital

Se trata de la cuarta agencia de valores que se registra en lo que llevamos de año. Según fuentes del mercado, las gestores están optando por este tipo de vehículo frente a las EAFI porque se adaptan mejor a las nuevas regulaciones, porque son más sencillas y debido a que requieren de un capital inicial mínimo más bajo.

Además, muchas EAFI están comenzado a transformarse en agencias de valores por este mismo motivo. De hecho, una de las cuatro registradas era anteriormente una empresa de asesoramiento financiero. Es el caso de New Momentum, la segunda que se ha registrado en 2018. En el BOE del pasado 28 de marzo se anunciaba su transformación, autorizada mediante acuerdo del Comité Ejecutivo de la CNMV el 6 de julio de 2017.

Norwealth y Addenda Capital

Las otras dos agencias de valores que han aflorado durante este año son Norwealth Capital y Addenda Capital. La primera está creada por José Ignacio Marijuan (ex BBVA y Bankinter) e Iñigo Merino (exBBVA) y tiene un enfoque de family office y multidepositaria.

Addenda Capital, por otra parte, nació con la vocación de proveer a sus clientes de un servicio de multi family office "personalizado y de calidad", que se basa en la planificación patrimonial integral. Se trata de una iniciativa impulsada por Lluís Sust y Pol Font. El equipo de este vehículo está compuesto por expertos con amplio bagaje en el sector financiero, con cargos relevantes en compañías como Andbank o Caja de Ingenieros.

En total ya hay 53 agencias de valores inscritas en el CNMV. Se trata de empresas que prestan servicio de intermediación financiera y servicios de inversión por cuenta de terceros. Las agencias de valores no pueden actuar por cuenta propia y solo pueden realizar operaciones en nombre de sus clientes, a diferencia de las sociedades valores.