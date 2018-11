Un exdirectivo de Uber aprovecha la regulación de Carmena y lanza sus patinetes en Madrid

La regulación de los patinetes eléctricos es uno de los puntos fuertes de la nueva ordenanza de movilidad en Madrid. No es de extrañar que desde el pasado 24 de octubre, fecha en la que entró en vigor la normativa del consistorio de Manuela Carmena, los movimientos de las compañías de movilidad no hayan cesado. La multinacional de transporte compartido de Travis VanderZanden, exdirectivo de Uber, es uno de estos ejemplos.

Bird ha iniciado esta semana su prueba piloto en la capital de España esta semana con 20 patinetes eléctricos repartidos en los barrios de Argüelles y Ciudad Universitaria. "Siempre lanzamos nuestro servicio de mutuo acuerdo con las administraciones. En este caso, iniciamos las conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid hace tiempo pero nos pidieron que esperásemos a que entrara en vigor la nueva ordenanza", explica a este medio Yenia Zaba, portavoz en Europa de Bird.

Esta compañía se convierte en el cuarto operador de patinetes eléctricos en Madrid, tras Lime, Voi y Wing. Aunque su experiencia en el sector muestra que es una empresa novata. Bird opera en 120 ciudades de Estados Unidos y importante metrópolis del resto del mundo, como es el caso de Paris, Tel Aviv o Bruselas.

Esta tecnológica californiana fundada en 2017 está valorada en el mercado en cerca de 2.000 millones de dólares y ha logrado en rondas de financiación cerca de 400 millones. Uno de sus inversores más destacados es Sequoia Capital, un fondo de inversión que ha respaldo el lanzamiento de compañías como Instagram, Oracle o Yahoo.

Expandirse por Madrid y el resto España

"Nuestra idea es poder ampliar nuestro servicio a más ciudades en España que demanden esta solución de movilidad", comenta la representante de la compañía que fundó VanderZanden. No obstante, su operativa en Madrid es, de momento, un proyecto piloto. "Nuestra idea es conocer al usuario madrileño y después poder expandirnos a aquellas zonas de la ciudad donde pueda ser necesario nuestro servicio", destaca Yenia Zaba.

La prudencia inicial de Bird va en línea con los movimientos del equipo de Manuela Carmena. El Ayuntamiento está en un período de reuniones con las diferentes compañías para desarrollar el escenario final de este sector en Madrid. "Somos una solución, no un problema", responde ante la pregunta de los problemas que ha generado en Madrid las primeras pasos de los patinetes eléctricos compartidos.

Yenia Zaba destaca que su aplicación incluye una vídeo tutorial para explicar al usuario como debe utilizar el servicio. "Aunque en Madrid no sea obligatorio, ofrecemos la posibilidad de disponer de un casco de seguridad para utilizar los patinetes y consideramos que nuestro servicio es para mayores de edad", añade.

Por las noches, se recogerán todos los patinetes de Bird para cargarlos y ayudar a mantener limpias y seguras las aceras de Madrid"

Bird indica que su servicio es para personas mayores de 18 años entre las 7 de la mañana y las 21 horas. "Por las noches, se recogerán todos los patinetes de Bird para cargarlos y ayudar a mantener limpias y seguras las aceras de Madrid", informa la compañía. El precio de estos patinetes está dentro del resto de compañías del sector, un euro por desbloqueo y 15 céntimos por minuto.

La portavoz de la compañía a la ciudad surge como una solución a una ciudad que tiene muchos problemas de movilidad. "No rivalizamos con nadie porque consideramos que venimos a colaborar en la descongestión de la ciudad y a rebajar la contaminación", comenta. Esta compañía surgió porque VanderZanden observó la necesidad de cubrir los 'minitrayectos' urbanos, que Uber no lograba captar. Un tipo de trayectos que, en teoría, sustituye al uso del coche particular, aunque habrá otros sectores que también se vean afectados.