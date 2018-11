La excusa energética de Alcoa para dejar España es falsa: el coste anual subió menos del 1% desde 2008

El recibo de la luz se ha disparado en España en la última década, hasta el punto de situarse por encima de la media de la Unión Europea. Esta afirmación es real pero sólo para los usuarios domésticos. La factura industrial no ha ido ni mucho menos por el mismo camino. Desde 2008, la evolución anualizada de los precios industriales de la electricidad en España no alcanza la cota del 1%. Sin duda, no se encuentran entre los motivos que han llevado a empresas como Alcoa a tomar la decisión de cerrar parte de su producción en el país.

Hace un mes, el grupo siderúrgico comunicaba oficialmente su decisión de abrir la fase de consultas previa al cierre de sus plantas de Avilés y La Coruña. Entre los motivos para llevar a cabo la acción, Alcoa mencionaba una menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos.

Este último factor fue rápidamente relacionado con la factura energética, aunque la compañía no lo hiciera de forma explícita en el comunicado. Sin embargo, las tensiones en el mercado mayorista de la electricidad han llevado a patronales de algunos sectores productivos a encender las señales de alarma por las posibles repercusiones del encarecimiento de los costes energéticos en el futuro de sus centros productivos.

Sin embargo, las cifras recogidas en el informe anual de la Agencia para la Cooperación de Reguladores Energéticos (ACER) de la Unión Europea, correspondiente al último ejercicio, no justifican esas alarmas. Es cierto que el documento sitúa a España como uno de los países en los que la factura industrial de la electricidad ha subido en los últimos diez años (lo que ha sucedido justamente en la mitad de los 28 países de la UE).

Pero el avance ha sido moderado, el 8,8%, especialmente si se compara con el experimentado por el registrado en otras grandes economías del Viejo Continente.

Por debajo de la media de la UE

Sin ir más lejos, en Reino Unido los costes energéticos para la industria se han disparado casi un 31% desde 2008. En Alemania, la evolución ha sido similar a la de España. Un escenario notablemente negativo se ha vivido en la vecina Portugal, donde los costes se han disparado por encima del 64%.

En términos absolutos, el recibo de la electricidad para uso industrial en España es el duodécimo más caro de la UE, cerca de un 10% por debajo de la media comunitaria, un 27% más barato que el alemán y un tercio por debajo del británico.

Menos benévolo ha sido el escenario con el gas aunque, en este caso, los costes han experimentado descensos en la mayoría de los países de la UE. Sin embargo, en España han sido notablemente menos pronunciados que lo que marca la media comunitaria. Los precios del gas industrial en España han bajado algo más del 10% desde 2008, de acuerdo con el informe de ACER, frente al 28,6% de la media de la UE.

Ayudas milmillonarias

No obstante, en términos absolutos, el coste de la factura de gas industrial en España se sitúa en el undécimo lugar de los 28, en cotas muy similares a la de países del entorno, como Alemania e Italia y apenas un 4% por encima de la media comunitaria.

Alcoa argumenta que, en las actuales condiciones, las plantas que está planeando cerrar no resultan rentables. Y también ha negado que disfrute de condiciones de favor en el consumo eléctrico, aunque el Gobierno ha recordado que en la última década, la compañía siderúrgica ha recibido aproximadamente 1.000 millones de euros en forma de diferentes estímulos, incluidas las denominadas subastas de interrumpibilidad.