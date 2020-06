Six tendrá que renegociar con la CNMV excluir BME si queda un accionista significativo

La opa de Six sobre Bolsas y Mercados Españoles (BME) todavía no ha terminado. El operador suizo ha conseguido quedarse con el 93,16% del capital de la compañía, lo que abre la puerta a la exclusión del valor en Bolsa. En principio, Six se había comprometido a no hacerlo. De hecho, endureció los criterios para que BME siguiera cotizando, pero llegados a este punto la posibilidad está sobre la mesa y todo dependerá de lo que hagan los pequeños accionistas.

Y es que lo único que tiene que suceder es que en los próximos tres días, cuando la oferta ya haya salido registrada en el Boletín Oficial de la Bolsa, aflore el resto de accionistas tenedores del 6,84% del capital restante. En el caso de que el porcentaje de acciones correspondiente a los accionistas no significativos (cuya participación es inferior al 3%) representase menos del 5% del capital social de BME, Six tiene derecho a renegociar la exclusión con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No se trata de algo opcional, está obligado a ello.

A partir del próximo miércoles, según consta en el folleto de la opa, se abre un periodo de tres meses para que los accionistas que poseen el 6,84% del capital restante puedan ejercer su derecho de venta forzosa, en el caso de que Six decida activar el protocolo para excluir a la compañía de Bolsa.

Es importante señalar que Six tiene que esperar a que sean los propios minoritarios los que tomen la decisión de vender. La compañía helvética no puede adquirir durante este periodo acciones del capital flotante (free float) y 'sumarlas' al apoyo cosechado en la opa.

Antes de conocerse los resultados, Six y BME se enfrentaban a tres escenarios diferentes en cuanto a la posible exclusión o no de la compañía: si la opa lograba un apoyo inferior al 90%, se mantendría cotizada; si se supera el 95%, se excluiría directamente de Bolsa. Finalmente, se ha llegado al escenario intermedio de apoyo entre un 90 y un 95%.

Una opa amistosa

Six lanzó la opa amistosa por BME el pasado mes de noviembre a un precio de 34 euros por acción, lo que supuso una prima del 33% sobre la cotización de entonces. El precio finalmente se fijó en 33,4 euros tras descontar el dividendo y daba a BME una valoración global de algo más de 2.800 millones de euros.

En un principio, Six dio un plazo de 43 días para aceptar la oferta, hasta el 11 de mayo, pero la crisis sanitaria del coronavirus obligó a la compañía suiza a alargar el plazo hasta el 5 de junio. En total, 68 días, apurando el límite legal de 70 días que establece la ley de opas.

Durante todo el proceso, BME ha estado asesorado por Latham & Watkins y Morgan Stanley mientras que Six ha contado con Linklaters, Credit Suisse, Alantra, Santander, BBVA y CaixaBank.