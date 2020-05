Las andanzas como presunto estafador del coordinador de Recupera PSOE

"Todo es falso, se va a presentar una querella penal contra todos los medios que lo están publicando", advierte Tomás Sánchez Pacheco en una conversación telefónica mantenida el lunes con Vozpópuli. "Yo milité en el PSOE, pero no formo parte del partido, y tampoco me he hecho pasar por médico, tengo la licenciatura de Medicina y me presenté como voluntario para la crisis del coronavirus", asegura.

El lunes varios medios publicaron la reciente detención de Sánchez Pacheco, acusado de hacerse pasar por médico y de intentar recaudar fondos para material sanitario. "Me detuvieron porque me salté el confinamiento, como les ha pasado a miles de españoles", dice. "Todo esto no va a quedar en nada, me tendrán que indemnizar, he tenido causas judiciales pero se han archivado, por discrepancias en temas", sostiene.

Sin embargo, por el barrio madrileño de Malasaña corren versiones sobre la actividad de Sánchez Pacheco que no le dejan en buen lugar.

El 21 de mayo de 2017 Sánchez Pacheco celebró la victoria en las primarias del PSOE de Pedro Sánchez junto al equipo del hoy presidente

La revista digital Somos Malasaña ha publicado varias informaciones sobre presuntas estafas inmobiliarias cometidas por Sánchez Pacheco, principalmente a inmigrantes sin recursos, sin papeles, a los que prometía un contrato de alquiler sin necesidad de nóminas que luego resultaba ser falso.

"Es una persona súper correcta, educada, caballeroso, pero es muy arriesgado", comenta Antonio Pérez, director de Somos Malasaña. "Empezamos a publicar sobre él en 2018, por un traspaso de un conocido café del barrio; a partir de ahí se pusieron en contacto con nosotros otras muchas personas que decían haber sido estafadas por Tomás; todos los casos que hemos publicado están contrastados", señala.

21 de mayo de 2017

Si no existieran imágenes de Sánchez Pacheco junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posiblemente su detención y las posibles causas pendientes que tenga con la Justicia no hubieran tomado tanta relevancia pública.

"Ha sido una pesadilla, hemos perdido unos 140.000 euros, llevo dos años tras este hombre"

En 2017 Tomás Sánchez Pacheco formó parte de la coordinación de una plataforma que apoyaba la candidatura de Pedro Sánchez para liderar el PSOE, Recupera PSOE, y de la apertura de una oficina a escasos metros de la sede del PSOE en Madrid, en la misma calle Ferraz.

En la noche del 21 de mayo de 2017, logró situarse junto a los que hoy son pesos pesados del equipo de Gobierno en la celebración de la victoria en las primarias del partido socialista, en las que Pedro Sánchez derrotó a Susana Díaz y a Patxi López. El rostro de Tomás Sánchez Pacheco se distingue entre los que hoy son el presidente del Gobierno y el Ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

"Nunca me he presentado como amigo de Pedro Sánchez", dice Tomás Sánchez Pacheco. "Participé en las primarias, creamos una de las muchas plataformas que se crearon entonces, yo la coordinaba junto con otras personas, pero yo no alquilé la oficina de Recuperar Socialismo en Ferraz 10, tampoco firmé el contrato", comenta.

"Llamamos a la asociación de Centro de Madrid del PSOE para preguntar por Sánchez Pacheco, y era como preguntar por el diablo, nos dijeron que lo habían expulsado", indica Antonio Pérez, el director de Somos Malasaña. "También llegó a pedir prestado 30.000 euros a una mujer mayor militante del PSOE que formaba parte de la plataforma Recupera PSOE, y todavía no se lo ha devuelto todo", añade.

"No me han expulsado del PSOE", subraya Sánchez Pacheco, "pero en marzo no pude pagar las cuotas y dejé de estar afiliado".

"Una pesadilla"

"Llevo dos años tras este hombre, ha sido una pesadilla", cuenta una de las presuntas víctimas de Sánchez Pacheco. "Le traspasamos el alquiler de un local en Malasaña, antes se había ganado nuestra confianza, nos había dicho que su familia tenía mucho dinero por el atún en Barbate, que era médico inmunólogo en el CSIC", recuerda.

Dos presuntas víctimas de Sánchez Pacheco recuerdan que decía ser médico del CSIC y miembro de una familia con dinero de Barbate

"Por eso no nos podíamos creer que después nos hiciera un traspaso sin dinero, que nos diera cheques sin fondos... Cuando recuperamos el local vimos que todo era peor aun, porque había pedido préstamos en varias sucursales a nombre de nuestra empresa; hemos perdido unos 140.000 euros, ha sido una pesadilla", lamenta.

"Están destruyendo mi imagen, pero no me voy a quedar de brazos cruzados", insiste Sánchez Pacheco."He trabajado en una inmobiliaria, pero yo no gestionaba, pero como daba la cara van a por mí", dice, "hay dos casos del tema inmobiliario en Malasaña pero están sobreseídos". Y asegura que nunca se ha presentado como médico del CSIC.

"¿Sobreseídos?" se pregunta otra presunta víctima de Sánchez Pacheco. "Por culpa del confinamiento no se ha celebrado juicio, pero encara un caso penal por la querella que presentamos por estafa inmobiliaria", asegura. "He visto su ficha policial, son tres hojas", comenta. "Nos dijo que era médico del CSIC y que por incompatibilidades no podía firmar el alquiler", apunta.