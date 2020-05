A poco más de un mes de que comience el verano y a pesar de los esfuerzos de las compañías turísticas y de la propia Comisión Europea para salvar la temporada, las primeras previsiones no son positivas. La mitad de los españoles no viajará por turismo este verano, ni siquiera por el país, según una encuesta realizada por la consultora Ernst & Young-Parthenon.

La incertidumbre acerca de cuándo se abrirán las fronteras y cuáles serán las restricciones, el miedo a un posible contagio del coronavirus, y las dificultades laborales y económicas que está provocando la crisis sanitaria ha frenado en seco las expectativas de los viajeros.

El análisis de la consultora divide las respuestas por comunidades autónomas. Galicia y Andalucía son las más pesimistas: un 56% y un 53%, respectivamente, de sus ciudadanos da por perdidas sus vacaciones turísticas. Les siguen Cataluña (49%), País Vasco (48%) y Castilla y León (47%) y Comunidad Valencia (47%).

Por contra, los ciudadanos de Madrid y Castilla-La Mancha son los más optimistas, y cerca de 6 de cada 10 tiene planificado salir de vacaciones. Del 50% de los españoles que espera viajar este verano por turismo, el 41% optará por destinos nacionales y sólo un 9% piensa hacerlo en el extranjero.

La consecución de una vacuna se sitúa como un aspecto clave para la recuperación del sector. El 36% no volverá a volar hasta que no se encuentre; mientras que el 27% no cogerá un tren y el 23% no alquilará una habitación de hotel hasta que eso ocurra. Por contra, el 14%, el 22% y el 7%, respectivamente, afirman que recuperarán la normalidad en relación a estas actividades en cuanto termine el confinamiento.

Recortan el gasto en los viajes

Viajar no será como antes. Según el informe de EY, el gasto en turismo podría no incrementarse incluso una vez que superemos la crisis sanitaria. En este sentido, un 42% de los encuestados asegura que gastará menos, mucho menos o nada tras el fin de la pandemia, siendo los autónomos y parados los más decididos a reducir su nivel de consumo.

Sólo un 20% transmite que su nivel de gasto en turismo será mayor o mucho mayor. En cuanto al perfil, el informe muestra que son los jóvenes menores de 30 años los más optimistas. Finalmente, el 38% restante asegura que mantendrá su nivel de gasto precrisis.

Pese a esto, el 70% de los españoles estarán dispuestos a pagar más por tener flexibilidad en condiciones de cancelación y cambios de sus viajes, si bien hay división de opiniones en relación con el pago extra por otros servicios adicionales como 'fast track' o asientos con más espacio. Los más predispuestos a este gasto extra son los jóvenes y las clases acomodadas.

Según las conclusiones del estudio de EY, también se podría producir una caída en los viajes por trabajo. Casi la mitad de quienes lo hacen ahora creen que los desplazamientos por motivos laborales se reducirán y sustituirán por videoconferencias.

El 30% gastará menos en bares

David Samu, socio responsable de EY-Parthenon explica que "a diferencia de las crisis económicas más recientes y pese a sufrir un impacto claro, este sector nunca había afrontado variaciones significativas superiores a las del PIB español como se prevé ahora con la crisis de la covid-19", que ha acarreado el cierre de fronteras y un veto mundial a los viajes.

En este sentido, el experto apunta que "es la restauración la que se recuperará con mayor rapidez por su menor dependencia del turismo internacional", aunque el 30% de los españoles asegura que gastará menos en bares y restaurantes una vez superada la crisis sanitaria. Además, el 50% "limitará o incluso suprimirá sus salidas nocturnas", un porcentaje que se incrementa hasta el 60% en los colectivos de edad más avanzada.