Los españoles no piensan en su pensión hasta 10 años antes de jubilarse

Un tercio de los españoles hace su aportación a su plan de pensión si saber muy bien qué le supone. Además, de media, no pensamos en la pensión hasta 10 años antes de que nos jubilemos. Asimismo, un 40% no está contento con las rentabilidades obtenidas de sus productos financieros, sin embargo, no comparan ni se preocupan por encontrar nuevas alternativas.

Estas son dos de las conclusiones que se han podido sacar del primer observatorio sobre el ahorro realizado por Bestinver y el IESE.

Durante la presentación del informe, el gestor de Bestinver Beltrán de la Lastra ha destacado que el español ahorrando es como el estudiante que se prepara el examen la noche antes.

Bajo su punto de vista, la opción ideal es adelantar este proceso a 30 o 35 años antes de que llegue la jubilación.

De acuerdo con la encuesta, un 78% de los inversores considera que la pensión pública será insuficiente para mantener su nivel de vida. A este dato debemos sumarle que uno de cada cuatro inversores entre 35 y 44 años cree que no tendrá pensión.

A pesar de ello, son los mayores de 54 años los que más importancia le dan a la contratación de planes de pensiones o seguros de ahorro de cara a preparar su jubilación.

Un 87% de los inversores posee una combinación de bienes inmuebles y productos financieros. Entre los primeros destaca la vivienda en propiedad, y entre los segundos, los productos de inversión donde sobresalen los planes de pensiones y los depósitos.

Cambio de tendencia en los jóvenes

Según el informe se puede ver una evolución en el comportamiento de los inversores más jóvenes. De acuerdo a los datos del INE de 2017, el porcentaje de los que tienen una vivienda en propiedad ha disminuido del 60% al 27%.

El reflejo de este hecho en la encuesta del observatorio se muestra teniendo en cuenta que los propietarios más jóvenes cuentan con mayor proporción de viviendas no totalmente pagadas y con menor proporción de segunda vivienda que los propietarios de viviendas en general.

El inversor continúa teniendo la percepción de que la rentabilidad y la seguridad están reñidas. Aunque se considera una persona formada, que afirma conocer los productos que contrata y que no requiere asesoramiento, la realidad es que no está muy familiarizado con los distintos productos financieros.