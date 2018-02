Los españoles no ahorran: los planes de pensiones caen por séptimo año consecutivo

Parece que los españoles se resisten y mucho a ahorrar para la jubilación. El número de partícipes de planes de pensiones, tanto individuales como de empleo, volvió a caer en 2017 y es ya el séptimo año consecutivo que baja, a pesar de la recuperación económica. Probablemente la falta de información, la elevada fiscalidad y el hecho de que hasta ahora eran productos muy poco líquidos probablemente explica la situación.

Y es que las cifras no engañan. El año 2017 se saldó con 9,72 millones de partícipes. Un año antes la cifra rozaba los 10 millones (9,92). De hecho no ha parado de bajar desde 2011 y sigue lejos de los máximos de 10,8 millones registrados en 2010. Eso sí, los que ya tienen su plan de pensiones, siguen confiando en el instrumento y haciendo aportaciones año tras años, lo que ha hecho que el patrimonio esté ya en 111.077 millones de euros, un máximo histórico.

Todas las categorías experimentaron caídas en el número de cuentas, aunque la mayor se produjo en el sistema individual, que perdió un 2,5%, según el informe de Inverco correspondiente al año 2017. Por vocación inversora, también bajaron todas las categorías menos la de los planes mixtos, tanto en renta variable como en renta fija.

Hombre mayor de 50 años, el perfil del partícipe de un plan de pensiones hoy en día en España

Otro problema es la edad. Los planes de pensiones, de momento, parece que solo interesan a los más mayores. De hecho, la edad media de los participantes se sitúa en torno a los 50 años y el número de hombres es mayor que el de mujeres. Eso sí, Inverco espera que las últimas novedades incentiven el uso de estos instrumentos entre los más jóvenes.

Lo que está claro es que las cifras demuestran que los numerosos mensajes sobre la necesidad de ahorrar no llegan a los españoles. Ni los avisos sobre las dificultades financieras del sistema de pensiones. Probablemente por esa razón el Gobierno decidió tomar cartas en el asunto intentando hacer estos planes algo más atractivos para los ciudadanos.

Aprobó una norma el viernes para que los planes se puedan hacer líquidos a partir de 2025 y siempre que se hayan hecho aportaciones durante 10 años. Hasta ahora, había que estar ya jubilado o en situación de extrema necesidad (paro de larga duración) para evitar la correspondiente penalización. La medida puede hacer más atractivos estos instrumentos, pero es insuficiente, según el sector privado.

40.000 millones libres en 2025

Desde Inverco, la patronal de las empresas de fondos de inversión, echan de menos otras medidas que ayuden a concienciar a los españoles de la necesidad de ahorrar, como el envío de la ‘carta naranja’ que el Gobierno paralizó hace años. Según el presidente de la patronal, Ángel Martínez-Aldama, este tipo de medidas son las que de verdad conciencian a los ciudadanos.

Por eso cree que la liquidez es insuficiente. Eso sí, liberará unos 40.000 millones que podrán ser rescatados a partir del año 2025, lo que, a su parecer, haría perder rentabilidad a los partícipes de este tipo de planes. De hecho, Inverco no espera una fuga masiva de ahorradores cuando llegue la fecha clave.

Lo que está claro es que a los españoles, y sobre todo a los más jóvenes, no les interesan mucho los planes de pensiones. Quizá no sean conscientes de que las pensiones, si no se hace nada para remediarlo, van a perder mucho poder adquisitivo en los próximos 30 años y que tendrán que tener ahorros si quieren poder vivir una jubilación tranquila.