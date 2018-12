Una empresa española vende 30M en disfraces analizando producciones de Netflix

Llevan disfrazando gente desde 2011. Había negocio. Quienes deseaban comprar un disfraz por Internet tenían que pedirlo a Estados Unidos. Así que se subieron al mostrador de Amazon y desde allí despacharon durante dos años. Pero querían ser más independientes, así que le pusieron los cuernos a la norteamericana y emprendieron por su cuenta. Hoy el 80% de lo que facturan viene de fuera de nuestro país. El diario Financial Times lleva dos años consecutivos nombrándola como una de las cien empresas con mayor crecimiento económico de Europa.

Antonio Escartín y Carlos Larraz, fundadores de Funidelia, han duplicado los ingresos todos los años. Empezaron en Huesca, se expandieron a Zaragoza y ya comercializan disfraces en 32 países del mundo, con almacenes logísticos en Alemania, Suecia y Francia. Este año prevén alcanzar los 30 millones de euros de facturación frente a los 18 millones obtenidos el año pasado.

Una de las claves está en la anticipación a los gustos del cliente. "Llevamos tres meses vendiendo muy bien el disfraz del mono rojo de la serie de Netflix 'La casa de papel', y también la careta . Estamos muy atentos a lo que se pone de moda en el sector audiovisual. Netflix es una plataforma que tenemos muy en cuenta, como también cualquier otra producción cinematográfica o serie fuera de esta plataforma. El éxito de la película 'La monja' provocó una explosión de la venta de disfraces de monja", explica Javier Ferraz, director de marketing de Funidelia.

El 70% de su facturación se produce en Carnavales, Halloween y Navidad

Los periodos de más venta de disfraces son Halloween, Navidad y Carnavales. "En esa época hacemos el 70% de toda la facturación anual, el 35% en Carnavales, el 20% en Halloween y el 15 en Navidad. Trabajamos con Google Trends y Google AdWords para conocer los gustos del cliente y acertar con la oferta. Es fundamental también las búsquedas en la web de Fundelia. Un 40% de las personas que buscan algo concreto acaban comprándolo si lo encuentran, por lo que trabajamos nuestro stock con esas preferencias", asegura Ferraz.

El problema de la logística

El problema de las tiendas online está en la distribución. Funidelia trabaja con DHL, empresa con la que, aseguran, pueden llegar a cualquier rincón del planeta donde alguien pida un disfraz, aunque el problema viene en los periodos 'pico' de pedidos.

"En Carnavales podemos encontrarnos con 25.000 pedidos de golpe y porrazo. No hay estructura que aguante eso. No podemos tener una plantilla que en verano no haga prácticamente nada y esperar a los periodos más calientes. Por eso trabajamos en esas fechas con 3PL, empresa de logística a la que subcontratamos personal y espacio en almacenes", matiza Ferraz.

El 80% de los 30 millones que esperan facturar este año viene de fuera de España. Es especialmente significativo el interés de los alemanes por disfrazarse, son el país europeo más interesado en ello

La empresa cuenta con un total de 60 trabajadores y espera cerrar el presente ejercicio con 700.000 pedidos. Entre ellos, hay también una parte de merchandising y elementos de decoración y fiesta, dos ámbitos de actividad a los que han hincado el colmillo recientemente.

Uno de sus mercados más importantes es Alemania, el primer lugar extramuros donde abrieron almacenes. "Los alemanes son a los que más les gusta disfrazarse de toda Europa. Tener almacén allí nos ha permitido reducir el coste por envío de 9,99 euros a 4 ó 5 euros. Por eso estamos abriendo instalaciones en otros países. Abarata mucho el envío, la pieza clave de este negocio, en el que el cliente quiere tener las cosas bien y para ayer. Hoy en día poseemos muchos proveedores por todo el mundo. En España trabajamos con 20 distribuidores y empresas textiles de la zona de Levante, muy activa en este sector", asegura Ferraz.", desgrana Ferraz.