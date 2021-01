España busca a los superinmunes al coronavirus

Encontrar superinmunes al coronavirus. Ese es el objetivo que se han marcado la empresa española dedicada al trazado de perfiles genéticos 24Genetics y la Universidad Europea de Madrid (UEM). El embrión de este proyecto se encuentra en un proyecto en el que trabaja la compañía con el Hospital de La Paz, con el que prueba un algoritmo que predice cómo pude ser la evolución de un paciente de covid-19.

El estudio con la UEM va contracorriente. Hasta ahora la tónica habitual había sido tratar desvelar por qué existen personas que se contagian con mayor facilidad. Esta vuelta de calcetín pretende dar claves para combatir el coronavirus a partir de la prevención, y menos a través de la cura.

24Genetics lleva años realizando miles de test genéticos para particulares de diferentes lugares del mundo. El resultado es un cóctel con información como el propio trazado genético pero también el estilo de vida de cada persona (alimentación, deporte, hábitos saludables...) y de otras variables (zona en la que reside, condiciones de comtaminación, raza, etcétera).

Un silo ingente de datos, una mina en la que se sabe que hay metales preciosos, pero que hay que saber buscar. De eso se encargan los profesionales de Big Data la Universidad Europea de Madrid. Verónica Moral es la responsable del área de salud del centro de estudios, y Rocío González Soltero es profesora de genética médica en el Grado de Medicina e investigadora de la Universidad. Las dos están a cargo del proyecto, recién puesto en marcha.

"La propuesta que nos ha hecho 24Genetics es encontrar el genoma del superinmune al coronavirus. Se trata de ver por qué personas en escenarios de alta transmisibilidad no se ha contagiado: enfermeros en Unidades de Cuidados Intensivos, médicos que han trabajado sin protección con enfermos de covid-19... Hay estudios que determinan los parámetros genéticos de quienes son proclives a contraer el virus, pero no hay estudios sobre por qué hay personas que no se contagian. El objetivo es obtener la respuesta a esto", explica Rocío González.

Tendrán que analizar millones de datos y extraer conclusiones. A la trazabilidad del genoma se unen los factores externos antes comentados. Una persona puede estar predispuesta genéticamente a no contagiarse de coronavirus pese a una alta exposición, pero sus hábitos de vida o lugar de residencia pueden impedir que desarrolle esta capacidad, o viceversa.

El Big Data puede resolver esta ecuación. Se trata de saber más acerca del potencial de esta particularidad inherente (la de los superinmunes), venida de nacimiento. Como decimos, se pretende prevenir antes que curar.

Sin ánimo de lucro

El proyecto no tiene ánimo de lucro. Ni la Universidad Europea de Madrid ni 24Genetics recibirán un solo euro para su desarrollarlo. Las conclusiones del estudio se pondrán a disposición de la comunidad científica también de forma gratuita.

Todo se circunscribirá al trabajo del equipo de investigación de la Universidad y a los datos que siga recabando 24Genetics durante los próximos meses. Hay que subrayar que sólo se analizarán los perfiles genéticos de aquellas personas que hayan dado su visto bueno para ello, a fin de cumplir escrupulosamente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La compañía trabaja para que más de 7.000 personas a las que ya ha trazado genéticamente en todo el mundo rellenen un cuestionario con preguntas acerca de si han pasado o no la enfermedad y las condiciones de contacto con personas que han pasado o tienen coronavirus, entre otras muchas preguntas.