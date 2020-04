Las redacciones de 'El Mundo' y 'Expansión' esperan que los recortes incluyan a la cúpula

Unidad Editorial hará oficial la semana que viene la puesta en marcha de un expediente de suspensión de empleo (ERTE) para afrontar la crisis del coronavirus. Así lo ha confirmado el Comité de Unidad Editorial al resto de la plantilla en un comunicado interno al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Según explica el comité, la editora de El Mundo, Expansióny Marca ha explicado que el ERTE es una medida necesaria para mantener la “viabilidad de la empresa y salvar los puestos de trabajo”. El comunicado habla de un “desplome” de la publicidad y de una caída de la venta de ejemplares en quiosco, “así como la pérdida de otras fuentes de ingresos”.

Los representantes de los trabajadores señalan que rechazan la medida pero son conscientes de que en las actuales circunstancias no queda otra opción. No obstante, esto no es un cheque en blanco para la empresa. “Tenemos claro, al igual que en otras negociaciones, que el sacrificio se ha de repartir de forma progresiva, tratando de ser lo menos lesivo con las personas que tienen los salarios más bajos”.

Y concluye: “Esperamos que el equipo directivo –y el de altas nóminas- sea el primero en manifestar su disposición a rebajarse su salario en mayor medida, dando el ejemplo, al igual que ya lo han anunciado otras empresas”.

Golpe a las grandes editoras

Con esta decisión, se hace oficial el impacto del coronavirus en el tridente de grandes editoras. La primera en admitir ajustes fue Vocento, que hace más de una semana anunció un ERTE para reducir un 40% la jornada laboral de los empleados del área corporativa. En principio, los recortes no afectarán a las redacciones del grupo.

Días más tarde se sumó el Grupo Prisa, como adelantó este diario. La editora de El País anunció a sus casi 9.000 trabajadores la puesta en marcha de dos ERTEs: uno de reducción de jornada destinado a las redacciones y otro de suspensión total de empleo para otras áreas que ahora están inactivas.

A falta de concretar estos ajustes, lo que sí ya es seguro que el Consejo de Administración reducirá un 20% la compensación de los consejeros no ejecutivos y un 35% la del consejero delegado y la alta dirección de la casa.