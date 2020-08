Turismo, transporte y ocio: los sectores en los que se alargarán los ERTE desde septiembre

El Gobierno y los agentes socialesse reunirán el próximo 4 de septiembre en Palma de Mallorca para acordar una prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre, fecha en la que automáticamente decaen todos los ERTE que estén en vigor en la actualidad.

Los rebrotes de coronavirus que se están produciendo este verano están impidiendo que la actividad económica se recupere al cien por cien, en algunos casos por la caída de la demanda (extranjera en su mayoría) y en otros por las restricciones impuestas por la Administración.

Esta situación hace necesario alargar las condiciones ventajosas de las que se benefician las empresas en ERTE (exoneración del pago de parte de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social y de los salarios a sus trabajadores) y de las que disfrutan los trabajadores (cobrar la prestación por desempleo sin que compute en el periodo máximo de dos años y salvaguarda de empleo durante seis meses desde que se reincorporen).

Sin embargo, en esta ocasión, el Gobierno tiene previsto seleccionar un número limitado de sectores a los que se permitirá prorrogar los ERTE, según ha adelantado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

"Nos reuniremos a principios de septiembre la ministra de Trabajo y yo con los agentes sociales, ya estamos trabajando en la propuesta. Lo que está ocurriendo en agosto es que, a medida que se activan trabajadores que estaban en ERTE se ve más claramente los sectores en los que no se están activando. Así que la aproximación sectorial va a ser muy importante", ha apuntado.

Hasta cuándo se prorrogarán

En concreto, el titular de Seguridad Social ha identificado a cuatro/cinco sectores en los que la actividad no está recuperándose. "Hay cuatro o cinco sectores vinculados al turismo, el transporte aéreo, el transporte marítimo, las agencias de viaje y algunas ramas del ocio en los que particularmente, ya sea por la caída de la demanda internacional o por las restricciones administrativas, no se puede abrir, así que sabemos que va a haber un porcentaje de trabajadores que no se van a activar", admite.

La propuesta deberá ser negociada con los sindicatos -UGT y CCOO- y con las patronales -CEOE y Cepyme-, que coinciden en pedir una prórroga generalizada de los ERTE que llegue hasta la primavera de 2021.

"Los ERTEs se deberían prorrogar de forma indefinida porque no sabemos cuándo va a acabar la pandemia. Es verdad que cada día se incorporan personas a trabajar, pero este es un instrumento muy importante", defendía este jueves Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, en una entrevista en La Sexta.

Su sindicato pide además que no se reduzca la cuantía de las prestaciones. Ambas ideas supondrán un abultado incremento del gasto público y del déficit público del país.