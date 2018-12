Una asociación de derechos de autor elude pagar el canon que exige para el resto

El canon digital ha entrado en vigor. Un impuesto que en su día la UE tumbó a Rajoy y que ha vuelto a ponerse en marcha con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Comprar un teléfono, un tablet o cualquier otro dispositivo capaz de reproducir obras con derechos de autor tendrá un sobre coste para compensar la copia privada y remunerar debidamente a los artistas y creadores, según aseguran las entidades de gestión de derechos con la SGAE al frente.

La ley establece ciertos supuestos en los que las empresas quedan exentas del pago de esta tasa. El principal es declarar que el uso de los dispositivos adquiridos va a ser para un uso estrictamente profesional.

Es increíble que una asociación que ha estado impulsando el canon decida no pagarlo una vez aprobado por el Gobierno. Lo sangrante es, además, que la empresa que ha pedido quedar exenta del mismo es quien se ha certificado a sí misma para ello, puesto que forma parte de Ventanilla Única Digital. ¿Quién vigila al vigilante?" Fuentes del sector

Esta petición se debe realizar en la llamada Ventanilla Única Digital, un sistema desarrollado por las principales entidades de gestión, como SGAE, CEDRO, AGEDI, AIE, VEGAP, AISGE o DAMA. Son ellas las responsables de evaluar las peticiones de las empresas que desean quedar exentas del pago del canon digital.

Se da la situación, paradójica, de que algunas asociaciones de derechos han pedido no pagar el canon digital que tanto han exigido al Gobierno. Es el caso de CEDRO y VEGAP.

CEDRO tiene una explicación

En el caso de CEDRO la petición para quedar exentas del pago se debe, según la asociación, "a la intención de comprobar cómo funcionaba la Ventanilla Única Digital". Este diario a tenido acceso a varias facturas en las que VEGAP, efectivamente, abona el canon digital. "Pensamos que es nuestro deber pagarlo. Sólo hicimos la petición de la exención para ver el funcionamiento de la plataforma, al ser una asociación dentro de la misma queríamos conocerlo. Pero sólo para esto. Consideramos que nuestro deber es pagar el canon", han explicado a este medio las mismas fuentes.

Algo que no coincide con lo que comentan desde Ventanilla Única. "Todas las asociaciones que lo deseen tienen derecho a quedar exentas del pago del canon digital si los dispositivos adquiridos van a tener un uso empresarial. Es así para cualquier organismo. No entendemos dónde está la noticia. CEDRO y VEGAP tienen todo el derecho a pedir no pagarlo. Hemos aceptado el 95% de las exceptuaciones", matizan desde Ventanilla Única Digital.

VEGAP, entidad con la que también ha contactado este medio, ha declinado sin embargo hacer declaración alguna al respecto. La asociación aparece en el PDF en el que están publicadas más de 300 empresas que tienen la certificación para no pagar el canon.

Ventanilla Única Digital cuenta con poco más de 300 empresas adscritas. Las dificultades burocráticas para solicitar la exención están detrás del poco éxito de la iniciativa" Fuentes del sector

"La ley contempla en derecho que tienen las empresas de solicitar la exceptuación cuando ponen a disposición de sus empleados equipos para trabajar. CEDRO y VEGAP por tanto, tienen todo el derecho a hacerlo. Hemos aceptado el 95% de las exceptuaciones", fuentes de