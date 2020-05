Engel & Völkers da cuenta de rebajas de viviendas entre particulares del 40%

La empresa de intermediación de compra-venta de viviendas de alto standingEngel & Völkers ha detectado "muchos casos" de renegociaciones de precios de vivienda durante el estado de alarma entre particulares con contratos de arras firmados antes de la crisis del coronavirus.

"Tenemos muchos casos donde el comprador, aprovechando la situación del mercado, está renegociando los precios, y no está renegociando el 5 o 10%, sino de manera bastante más agresiva", ha asegurado el director general de Engel & Völkers en España, Juan Galo, en un foro inmobiliario organizado por el Círculo Ecuestre de Barcelona.

Fuentes jurídicas avanzaban ya a principios de abril estar recibiendo múltiples consultas en favor de una renegociación de los precios de las viviendas precompradas antes de la actual crisis.

Desde Engel & Völkers señalan ahora haber constatado la consumación de casos de rebajas en el precio de la vivienda del 40%.

Ponen el ejemplo de un microempresario ahora sin negocio que necesita liquidez de manera urgente

"Lo que hemos visto es que sucede básicamente en zonas donde la pandemia ha afectado más a un perfil de microempresario o propietario de una pequeña pyme que ha visto su negocio paralizado y necesita liquidez, lo que le lleva a vender a un precio más alto para él", ha detallado Galo.

En 2019, la empresa alemana cerró 6.807 transacciones en España, que movieron 1.906 millones de euros, un 7,7% menos que en 2018.

Proyecciones de precios para 2020

Paralelamente, a preguntas de este medio, desde el portal inmobiliario de anuncios de vivienda para la compra y el alquiler Idealista señalan que ellos "no entran en las negociaciones" como la de los contratos de arras. Así las cosas, señalan que las bajadas del 40% pueden ser "casos puntuales" aunque sí perciben renegociaciones a la baja, incluso en el alquiler.

"Me parece que todavía no estamos en ese punto (de bajadas del 40%). Los precios pueden subir o bajar y no veo nada que adelante que van a subir, probablemente veremos ajustes", afirma Fernando Encinar, portavoz de Idealista.

Distintas fuentes del sector consultadas por este periódico han proyectado para 2020 caídas de precios a ritmos similares a los posteriores al pinchazo de la burbuja inmobiliaria de cumplirse un escenario de descenso del 8,6% del PIB como el pronosticado por el Fondo Monetario Internacional (el Gobierno español prevé ya, de hecho, que la caída sea incluso mayor, del 9,2%).

Los precios de la vivienda a nivel global caerían así una media del 6-10% entre el pasado mes de marzo y el próximo mes de diciembre

Los precios de la vivienda a nivel general en España caerían así una media del 6-10% entre el pasado mes de marzo y el próximo mes de diciembre, si bien existen mercados más expuestos a rebajas más bruscas -la consultora Gloval estimaba antes de la crisis que unas diez millones de viviendas de las principales ciudades estaban ya en riesgo de burbuja- y otros puntos, con caídas más suaves.

El consenso del sector es que el ajuste de precios será menos pronunciado para la vivienda de obra nueva que para la de segunda mano que se negocia, por lo general, entre particulares. Paralelamente, la consultora Knight Frank ha proyectado ya una caída media del 4% al cabo de 2020 para los precios de la vivienda en zonas prime o de alto standing de Madrid. Según la consultora, dichos precios luego subirían un 3% al cabo de 2021. Para el conjunto de la vivienda, no obstante, una eventual subida futura de los precios se antoja un horizonte difuso, sujeto a cómo evolucione la capacidad adquisitiva de la demanda.