"No vendería Forocoches por menos de cincuenta millones de euros"

Alejandro Marín tiene 37 años, mide aproximadamente 1,90 centímetros y tiene el cuerpo esculpido a golpe de gimnasio. Lleva una escayola en su brazo derecho. "Me caí la semana pasada en el circuito de Valencia mientras conducía una minimotard y me operaron hace tres días. Son motos de campo adaptadas a la carretera, pero andan como demonios. En segunda se levantan de delante, no te digo más", nos explica Marín.

Alejandro fundó hace 14 años el mayor foro de habla española, Forocoches, con 770.000 usuarios registrados y 305.000 activos. "En diciembre el artículo 155 y el tema catalán hizo que la plataforma batiese récord de tráfico, con 160 millones de páginas vistas", declara.

La política no es lo suyo, aunque tiene opinión sobre el problema del independentismo. "La verdad es que no sigo la política. Soy neutro en ese sentido, pero no veo en Cataluña lo que los políticos dicen que está pasando, y la visito a menudo", explica Alejandro.

Alejandro participa con un 15% en la empresa de seguridad BrutalSys y con un 30% en otra de streaming llamada VS Media. También tiene un 10% del portal Diariomotor y la mitad de una división de la empresa de vehículos eléctricos Green Electric Cars

Apertura de oficinas en Barcelona

De hecho Alejandro tiene la intención de abrir una oficina de Forocoches precisamente en la Ciudad Condal. "La idea, de la que no quiero dar muchos detalles, es abrir oficinas en Barcelona para impulsar un negocio con la marca Forocoches pero orientada a comercializar publicidad geolocalizada para concesionarios en el sector del automóvil", declara.

El portal se está profesionalizando cada vez más. Hasta hace un año y medio Alejandro era quien se encargaba de todo. De la publicidad programática, de gestionar determinados hilos, del mantenimiento del portal... Ahora son seis las personas que trabajan en Forocoches.

Quizá una de las figuras que ha cobrado mayor peso es la de los comerciales. "Los dos profesionales que he fichado para esto se notan mucho. Hemos pasado de vender publicidad programática a vender también anuncios de forma nativa. La cosa está funcionando. Hemos crecido un 40% en facturación y este ejercicio vamos a superar el millón de euros, son datos que se podrán ver en el registro mercantil muy pronto", explica.

No tengo intención de vender Forocoches, pero si me ofrecen como pasó en su día con Milanuncios, 100 millones de euros, pues lo vendo. Digamos que por menos de 50 millones de euros no me desharía del portal. Me va muy bien; soy feliz tal y como estoy" Alejandro Marín, fundador de Forocoches

Entra en el negocio de la ciberseguridad

La intención de Alejandro ahora es invertir más allá de Forocoches. De hecho ya ha entrado en el capital de una empresa de ciberseguridad, hosting y sistemas cloud llamada BrutalSys, donde tiene un 15%. "Es un negocio con mucho potencial. Sólo hay que ver los problemas que ha habido últimamente con el tema de los robos de los datos de usuarios de Facebook", declara.

Dentro del sector de la informática también participa en una empresa de desarrollo de streaming llamada VS Media, en la que tiene un 30%, pero también tiene inversiones en el portal Diariomotor, el segundo más importante de este sector, y se ha asociado con la empresa Green Electric Cars, en la que posee el 50% de una nueva división.

"Ahora apostamos por la publicidad nativa además de la programática. Hemos crecido un 40% tras contratar dos comerciales, lo que nos permitirá superar el millón de euros de facturación" Alejandro Marín, fundador de Forocoches

"Es una empresa que vende y compra vehículos y querían un área para alquilar coches eléctricos con el fin de alquilarlos para empresas que desean ofrecer experiencias relacionadas con estos vehículos. Así que me asocié con ellos y compré un Tesla Model S y un Tesla Model X. El Model X ya está alquilado durante dos años a una empresa de eventos de competición de motor. Estoy empezando a entrar en sectores que no tienen que ver con Internet".

De hecho, Alejandro Marín se ha hecho también con un 10% de Diariomotor, la segunda web de coches más importantes de nuestro país.

No está en venta, pero...

Alejandro dice no estar pensando en vender la compañía, a no ser que llegara una oferta irrenunciable en términos económicos. "No tengo intención de vender Forocoches, pero si me ofrecen como pasó en su día con Milanuncios, 100 millones de euros, pues lo vendo. Digamos que por menos de 50 millones de euros no me desharía del portal. Me va muy bien; soy feliz tal y como estoy".

Alejandro sigue viviendo en su Palencia natal, en un chalé a las afueras desde el que controla un foro con un poder desconocido por muchos. Tan grande que, incluso, decidió quién acudió a representar a España hace diez años ¿Se acuerdan de Rodolfo Chikilicuatre? Pues lo puso en lid Forocoches. Miles de usuarios se pusieron de acuerdo en masa para votarle. Y ganó.