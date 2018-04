Ellos trajeron Internet a España

Jose Francisco Olascoaga 'Chisco', como le llaman quienes le conocen, asegura que la cabeza le funciona más rápido que el verbo. Lo dice mientras yo enciendo la grabadora y él desdobla un papel con un pequeño guión. Se le nota lúcido, dispuesto. Tiene 77 años pero ya quisieran para sí tantas ganas de vivir, de aprender y emprender muchos con menos edad. Navarro de nacimiento, Chisco fue de los primeros exploradores digitales que utilizaron Internet en España.

Se deshojaba el año 1969 cuando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos crearon Arpanet, el germen de lo que hoy es Internet. Era una red de ordenadores conectados que permitía las comunicaciones entre redes militares. Y es justo en 1969 cuando Chisco se da de bruces con el mundo de la informática.

"Yo soy economista y hasta entonces había estado trabajando en el Ministerio de Trabajo, donde elaboraba estudios sobre inmigración y las divisas que se mandaban a España, pero este trabajo me aburría. Un amigo me habló de la informática. Sólo el nombre me sonaba a chino. Me dijo que era algo nuevo que permitía ganar mucho dinero si entrabas de comercial, y me avisó de que en Bull General Electric estaban buscando a seis personas para trabajar de eso. Me apunté a la oferta en Sofemasa, una empresa de selección de personal muy importante entonces que era la que gestionó ese proceso y fui seleccionado", explica Chisco.

El margen que dejaba el negocio de la informática era entonces muy grande. "De un 50% nada menos", acota Chisco. Seis meses estuvo recibiendo cursos pagados en Milán, París o Madrid antes de empezar a vender ordenadores. "Gané mucho dinero en comisiones. Hacíamos viajes al extranjero con posibles clientes a enseñarles lo que podían hacer nuestros equipos. Una de las personas que conocí entonces fue Juan Roig, el fundador de Mercadona. Recuerdo que su familia tenía entonces una empresa que se llamaba Cárnicas Roig", declara Olascoaga.

En Bull estuvo hasta 1972. Fue entonces cuando cambió de empleo para pasar a engrosar la plantilla de Bankunion, entonces el segundo banco industrial español. "La empresa se dedicaba a participar minoritariamente proyectos interesantes y financiarlos a largo plazo. La empresa Sánchez Romero Carvajal de Jabugo fue uno de los proyectos que apoyamos en sus inicios -hoy en día supermercados Sánchez Romero-", apunta.

En 1974 el actual presidente del BBVA, Francisco González, trabajaba en el sector de la informática -estudió la carrera de programación-, y contactó con él. "Me dijo que le habían hablado muy bien de mí, y a los pocos días me había fichado para Entel, empresa del grupo Telefónica en la que él trabajaba desde hace un tiempo". Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) fue el embrión que tiempo después alumbró la multinacional de consultoría y tecnología Indra.

"El primer cable submarino de telecomunicaciones que unió España con Inglaterra lo tendió Entel", matiza Chisco. Simultáneamente al nacimiento de Entel, a principios de los 70, Telefónica ya había creado la llamada Red Especial de Transmisión de Datos. Fue una idea impulsada por Antonio Barrera de Irimo, presidente de la compañía desde 1965 a 1973. Esta red permitía transmitir de forma capilar información entre empresas.

"Hasta entonces en España sólo había comunicaciones de datos de manera bidireccional, de punto a punto, es decir, de una empresa a otra, no de una empresa a varias. La nueva red era multipunto. Por tanto, permitía las comunicaciones entre diversas compañías. Además, lo hacía de forma automática, siendo la primera en el mundo con estas características". Fue básica para el desarrollo de Entel y la llegada de Internet a España.

El primer correo se envió en 1975

La Red Infonet que era en cierta forma precursora de Internet, se instaló en España en 1975. Infonet era propiedad de CSC (Computer Science Corporation), una empresa americana con sede en Los Ángeles. Esta red era como Internet pero a nivel cerrado, entre empresas.

"Se transmitía información de todo tipo. Infonet permitía ya en 1975 enviar correos electrónicos entre compañías. Hasta entonces este tipo de comunicaciones se hacía a través de los télex. Un sistema prácticamente analógico. Los télex eran como máquinas de escribir que utilizaban un sistema perforador sobre un papel. Cada letra tenía asociada una serie de puntos. Así se transmitían los mensajes", apunta Chisco.

El télex funcionaba de forma parecida al braille, el sistema de comunicación de las personas invidentes. Las comunicaciones se enviaban a través de impulsos eléctricos de un punto a otro. Las máquinas codificaban letras, palabras y, finalmente, mensajes que eran transmitidos como si de un fax se tratara.

Internet en las primeras elecciones

El 18 de marzo de 1977 Adolfo Suárez convocaba las primeras elecciones democráticas tras el franquismo. Ellas darían lugar a la composición del Congreso y el Senado, que a su vez aprobaron la Constitución de 1978.

"Desde Entel dimos servicio en todas las elecciones que se sucedieron posteriormente. Hicimos el referéndum para entrar en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), elecciones autonómicas, municipales... De todo. Generalmente nos llamaban para hacer el escrutrinio y enviar los resultados. Recogíamos los datos de las mesas electorales y los mandábamos a Madrid, donde se hacía todo el recuento. Teníamos profesionales buenísimos para realizar los sondeos previos e ir avanzando lo que sucedería finalmente. Con menos de un 10% de los sufragios éramos capaces de saber el resultado final, con un margen de error de sólo uno o dos escaños. La transmisión de todo esto se hacía con Infonet", declara Chisco.

Eran años en los que las salas dedicadas a los ordenadores median cientos de metros cuadrados. "Costaban un riñón, ¡y eso que eran equipos mucho menos potentes que el teléfono móvil con el que me estás grabando esta entrevista! Hasta 1982 no llegó el primer PC", matiza Olascoaga. Tuvieron que pasar algunos años más hasta que Internet se convirtiese en lo que es hoy en día. Uno de los hitos más importantes llegó sólo unos años después, a finales de los 80. El informático Tim Berners-Lee inventaba el protocolo para transmitir textos por la red de par de cobre. Fue bautizado como WWW (World Wide Web) y es el utilizado hoy en día.

En España el primer servicio de Internet masivo no vio la luz hasta mediados de los 90. Telefónica, el único operador de telecomunicaciones fijas entonces, lanzó un servicio que en su día se llamó Infovía. Cada conexión costaba casi 140 pesetas, algo menos de un euro. Descargar una foto era cosa de horas. Eran los años de los móviles de TeleLine -casi todos con tarifas de prepago-. Luego llegaron los mensajes cortos, las conexiones RDSI, luego sobre ADSL, después la fibra óptica, la televisión por Internet, las redes sociales... Vivimos en la era de la comunicación, pero todo tiene un punto de partida. Quizá el de nuestra red de redes se encuentre en 1975, cuando alguien en España pulsó una tecla y mandó el primer correo electrónico. Hoy se envían 270.000 millones al día.