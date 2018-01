Cuando la tecnología idiotiza el lenguaje

El otro día charlaba animosamente con mi madre, en la cocina de su casa, bien regada la mesa de viandas, como es pertinente cuando uno visita a sus progenitores, y me preguntó qué había hecho durante la mañana.

Después de hacer un recorrido mental, me dije, "a ver cómo se lo cuento". La dificultad no estriba en la tarea, que explicación en castellano la tiene -nuestra lengua es rica como una sopa de letras-, sino en las palabras de origen inglés con que sazonamos cualquier tendencia tecnológica.

Cómo explicarle que por la mañana estuve redactando la review de un celular, como buen geek que soy, antes de acudir a una rueda de prensa en la que un technology evangelist nos contó las últimas tendencias en Big Data. Más tarde utilicé un vehículo de carsharing para ir a la redacción. Durante el trayecto me hice un par de selfies con el móvil, necesarios para acreditarme en la web del Mobile World Congress de Barcelona y, tras ello, cerré una entrevista con el responsable de una empresa de gaming.

No digo que un día no venga a cuento hincarle el diente a un bocadillo de mortadela de aceitunas, pero de ahí a hacerlo plato principal va un trecho

Después de darle una vuelta a la sesera me di cuenta de que no era tan difícil. Y se lo hice saber: "Estuve escribiendo la prueba de un teléfono móvil, como amante de la tecnología que soy, antes de acudir a una rueda de prensa en la que un experto nos contó las últimas tendencias en datos. Más tarde utilicé un coche compartido para ir a la redacción. Durante el trayecto me hice un par de autorretratos con el móvil, necesarios para acreditarme en el Congreso de Móviles de Barcelona, y, tras ello, cerré una entrevista con el responsable de una empresa de videojuegos", le dije.

Mi madre asintió con naturalidad. Me había entendido.

No debemos ser contrarios a la entrada de nuevas palabras. A enriquecer el lenguaje con vocablos, vengan de donde vengan, si eso sirve para que las cosas se entiendan mejor, se expliquen mejor. Pero hemos llegado a un punto en el que tanta expresión anglosajona está creando un nuevo lenguaje en sí mismo.

Tenemos el español, todo un pata negra de las lenguas, para degustarlo cuando se desee. No digo que un día no venga a cuento hincarle el diente a un bocadillo de mortadela de aceitunas, pero de ahí a hacerlo plato principal va un trecho. Que les aproveche este domingo.