La sangría del papel provoca 'un roto' de 21 millones a los editores, en un difícil 2018

En un momento histórico en el que los principales grupos editores españoles han avanzado sus intención de cobrar a los lectores de sus ediciones digitales por el acceso a una parte de sus contenidos, el papel todavía provoca quebraderos de cabeza en sus ejecutivos. Su decadencia se inició hace más de una década y ha provocado, entre otras cosas, que ninguno de los periódicos generalistas venda más de 100.000 ejemplares diarios en un país de 46,5 millones de habitantes. Durante los nueve primeros meses del año, Prisa, Unidad Editorial y Vocento notaron un impacto negativo que ascendió a 21 millones de euros como consecuencia de la crisis de la prensa.

RCS MediaGroup, la matriz italiana de Unidad Editorial, reconoce en su informe de gestión más reciente que el descenso de la difusión de sus cabeceras generó un efecto negativo de 8,4 millones de euros en sus cuentas, con respecto a los 9 primeros meses de 2017.

En este tiempo, la difusión de El Mundo ha caído el 6,8% y la de Marca, el 11,4%. Por su parte, los datos de tráfico de sus web -según la estadística de la empresa Omniture que utiliza RCS- han mejorado el 16,2 y el 32,2%.

Ciertamente, los resultados de la compañía dirigida en Italia por Urbano Cairo y presidida en España por Antonio Fernández Galiano han mejorado en los tres primeros trimestres del año, pese a la caída del papel. Su resultado de explotación EBITDA fue el 64,6% mejor que el del año anterior (24,6 millones de euros), mientras que su facturación por publicidad neta aumentó el 5,3%. En este tiempo, además, el plan de ahorro puesto en marcha por su dueño le ha permitido reducir 9,8 millones de euros en costes.

La prensa de Prisa

La división de prensa del Grupo Prisa también ofreció señales de debilidad durante este período, en el que sus ingresos, de 144,9 millones de euros, fueron un 8% inferiores a los del año anterior (157,4 millones).

La facturación publicitaria se mantuvo constante, pero la procedente de la circulación de ejemplares cayó el 13,3% (8 millones), mientras que la que el grupo obtuvo a través de las promociones, el 17,7%. La compañía no ocultó la realidad de la prensa en el informe que presentó ante el supervisor de los mercados: "El incremento de la publicidad digital (13%) y los otros negocios digitales no ha permitido compensar la caída de publicidad no digital y la caída de los ingresos por circulación".

Vocento también nota el efecto

La tercera compañía cotizada que ha ofrecido datos económicos sobre su actividad en los nueve primeros meses de 2018 es Vocento, que todavía tiene una gran dependencia del negocio del papel. Sus pérdidas se redujeron el 70,8% en este espacio de tiempo, pero sus ingresos descendieron el 3,6%. Los relativos a la venta de ejemplares, el 4,3% (5 millones), mientras que los publicitarios, el 2,9%. Estos factores repercutieron sobre su resultado operativo EBITDA, que descendió el 6,9%.

La facturación de ABC descendió el 6%, la de los regionales, el 2,3%, mientras que la de los suplementos y revistas, el 7,2%. Una vez más, volvió a caer la difusión de todas sus cabeceras. La Verdadperdió el 14,1%; Sur, el 9,5%; Ideal, el 7,6%; El Comercio, el 7,6%; Hoy, el 7,5%; ABC, el 7,3%; El Diario Vasco, el 7,3%; Las Provincias, el 6,7%; El Norte de Castilla, el 6,6%; El Correo, el 6,5%; La Rioja, el 6,4%; y El Diario Montañés, el 6,3%.

Estos datos se registraron en un año en el que, según la consultora Infoadex, la publicidad en los diarios ha descendido el 6,1%, en las revistas, el 5,4%; y en los suplementos y dominicales, el 8,4%. En internet, ha mejorado el 12,8%, pero, como decía Prisa en su último informe de gestión, no ha sido suficiente para equilibrar las cuentas.

Hace unas semanas, Prisa y Vocento anunciaban un acuerdo para la venta conjunta de publicidad digital, al que también se ha sumado Godó; y al que se podrían adherir próximamente Moll y Unidad Editorial. Y en 2019 se espera que los grandes grupos de prensa establezcan muros de pago en internet. Todos estos esfuerzos van encaminados a mejorar la situación financiera de unas cabeceras que todavía no se han sobrepuesto a la decadencia del papel.