Las marcas presentan al Gobierno una propuesta para blindarse ante las copias de Mercadona

El lobby de las grandes marcas español (Promarca), que cobija a grandes corporaciones como Procter & Gamble, Unilever, Nestlé o Calidad Pascual, trata de compensar el tremendo crecimiento de Mercadona en los últimos años que ha quitado una preferencia relativa importante. La asociación ya ha trasladado a dos ministerios, concretamente Agricultura y Economía e Industria, sus ideas, que cristalizarán en una propuesta formal en las próximas semanas. Saben que tienen difícil que puedan llegar a implementarse pero creen que es necesario actuar contra la "competencia desleal" de algunas superficies, concretamente la citada de Juan Roig, Lidl y DIA.

"Hemos hablado con con la administración de esta posibilidad pero ahora mismo está en conversaciones. No se niegan pero es un tema que hay que estudiar mucho, lo que veo es una receptividad bastante grande", dice el responsable del lobby Promarca, Ignacio Larracoechea. La idea es intentar proteger los productos innovadores que lance la industria del gran consumo con una suerte de patente, aunque desde la asociación rechazan este término: "No sería una patente pero algo parecido. Hay que negociar que protege exactamente y cuanto tiempo".

Mercadona y otros "tardan un mínimo de un año y un máximo de tres" en copiar sus productos, aseguran

El grupo de las grandes marcas está pensando en una fórmula similar a un derecho de autor "para algunos productos farmacéuticos en los que se paga un royaltie por quien los utiliza. Tenemos muchas opciones que no son locuras". En la actualidad, Promarca denuncia que Mercadona y otros operadores tarda "un mínimo de un año, y un máximo de tres" en imitar las características de una innovación de sus marcas y presentar una muy parecida aunque con las mínimas modificaciones necesarias para no ser considerada una copia desleal. De esta forma, lamentan, "solo hay plazos muy cortos en los que hay una recompensa para la inversión".

Convencer a las autoridades

Las autoridades aceptan debatir sobre el tema, aseguran, aunque hasta ahora siempre se ha considerado que las copias son buenas porque permiten la competencia entre distintas marcas. "Se ha considerado que no necesitan una inversión tan elevada como para que sea necesaria la protección. Pero por ejemplo las canciones tienen derechos de autor y tampoco hay una inversión tan tremenda. Y se cobra por sus derechos durante 75 años", dice el portavoz de Promarca.

La organización que representa a los PepsiCo, Central Lechera Asturiana, Dulcesol o Coca-Cola también lamenta la desventaja en que los deja el hecho de los Mercadona, Lidl o DIA sean a la vez competidores y clientes: "Ellos me compran pero además tienen marcas que compiten con la mía. A DIA, por ejemplo, para venderle un producto le tengo que contar el precio y las innovaciones que va a tener, es una información privilegiada que tienen los que además son dueños de una marca blanca. Si esto se hiciera entre fabricantes, por ejemplo si Procter le contara esta información a Unilever, sería objeto de una multa por parte de la CNMC".

"Pero si le cuento a Mercadona mi producto en 6, 9 o 12 meses hay uno igual de Bosque Verde. Esto es el problema. Habría varias formas de solucionar el problema y es que las cadenas no pueden ser competidores. Esto ocurre en el gas, donde el dueño de la red no puede ser un competidor a la vez. Haría falta una separación de funciones o murallas chinas, con un compromiso donde si se demuestra que ha habido traspaso de información se pueda multar. En otros sectores se vigilan los conflictos de interés, ¿por qué aquí no? concluye el directivo vasco.