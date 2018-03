Amazon quita las operaciones previstas para el miércoles para paliar los efectos de la huelga

A tan sólo unas horas del inicio de la primera huelga de trabajadores de Amazon en España (comienza este martes a las 10 de la noche y dura hasta el jueves a las 11.45), hay una alta expectación sobre qué seguimiento tendrá el paro y como afectará a una empresa cuyas operaciones funcionan como un reloj. Desde Amazon han tomado unas medidas para que la huelga les afecte lo menos posible. Según fuentes de empresas que trabajan codo a codo con la planta de San Fernando de Henares, Amazon ha tratado de dejar este miércoles como un día sin apenas operaciones, trasladando la mayoría de sus movimientos logísticos a antes o después de la huelga. De esta forma trataría de evitar el intento de los sindicatos de "bloquear" la salida de productos de su hub en la Comunidad de Madrid.

De igual modo, fuentes de los sindicatos aseguran que "sabemos que llevan semanas desviando a otros centros los trailers. Cuando hemos visto la hoja de visitas de los transportistas hemos visto que con los principales proveedores logísticos, Correos, Seur, etc, no hay nada el miércoles y se destina todo al jueves cuando se espera que la gente ya no haga huelga".

Amazon ya ha realizado medidas similares en otras huelgas sufridas en Europa como en una reciente a finales del año pasado en Italia. Con ello intenta minimizar los efectos de los paros de trabajadores en su operativa diaria. Amazon ni confirma ni desmiente haber tomado estas medidas: "Seguiremos manteniendo un diálogo directo con nuestros asociados y garantizando las mejores condiciones laborales, un paquete de remuneración competitivo, un gran ambiente de trabajo y oportunidades profesionales", se ha limitado a decir.

Trabajadores de poco más de 1.000 euros

"Nosotros negociamos unas condiciones en el convenio colectivo que funcionaron muy bien pero la empresa pretende hacer una línea de negocio con nuestros derechos", ha dicho uno de los portavoces de los sindicatos, en este caso de Comisiones Obreras. Los empleados van a la huelga por el intento de la empresa de aplicarles el convenio sectorial en lugar del convenio de empresa del que vienen disfrutando y que tiene mejores condiciones. "Se pretende hacer desaparecer una categoría que supone el 10% de la plantilla de San Fernando", aseguran.

Las categorías 1, 2 y 3, las que tienen sueldos más bajos que van entre los 19.500 de los mozos de almacén y los 28.500 de jefes de equipo, son las más movilizadas ante la huelga. Esta es la parte de la plantilla que más ha crecido en los últimos años, por lo que el sueldo medio en San Fernando ha ido bajando. De los 1.100 trabajadores de plantilla (900 de ETT) que tiene la planta madrileña, una parte muy importante cobran estos sueldos más bajos.

Mucho más se cobra en los niveles salariales más alto. Por ejemplo, siempre según un sindicato, el nivel 4 cobra 36.000 euros, el 5 entre 55.000 y 45.000 euros al ser cargos de responsabilidad. Entre las categorías 4 y 7 apenas hay unos 250 profesionales.

Por otra parte, fuentes sindicales también indican que "la empresa ha intentado coaccionar e influenciar en las decisiones de la plantilla, antes de la asamblea y después", y que durante estos últimos días "se ha estado reuniendo con cargos de responsabilidad, jefes de equipo, etc, preguntando a las ETT que si van a secundar la huelga o no".