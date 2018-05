El plan de Isidoro Álvarez que hubiera evitado la guerra de El Corte Inglés

Isidoro Álvarez, el hombre que llevó a El Corte Inglés a su momento de máximo esplendor, contemplaba un destino muy distinto para el grupo y sus herederos. Lejos de la guerra que se ha abierto por la presidencia del grupo de distribución español, el expresidente tenía dibujada una hoja de ruta que hubiera alineado los intereses de los dos principales accionistas -Fundación Ramón Areces (37%) y Cartera de Valores IASA (22%)- en torno al presidente, Dimas Gimeno.

El plan se concretaba en un plan de sindicación de accionistas que sumaría un 59% del capital de El Corte Inglés con sus hijas -Marta y Cristina Álvarez- controlando su sociedad patrimonial (IASA) y su sobrino Gimeno la Fundación, según fuentes próximas a la compañía consultadas por Vozpópuli.

Según las mismas fuentes, el plan estuvo redactado en un documento que se hubiera puesto en marcha si Isidoro hubiera vivido unos días más.

Pero no fue así y no solo no hubo sindicación de accionistas, sino que Gimeno no fue el elegido para liderar la Fundación. En su lugar tomó el patronato Florencio Lasaga, un hombre de toda la vida de El Corte Inglés que se ganó la confianza de Areces y Álvarez, y que ha sido clave en la posible caída de Dimas.

Momento clave

Fuentes conocedoras de la postura de Gimeno muestran dudas sobre cómo fue elegido Lasaga y todos los nombramientos posteriores del patronato, que han terminado por replicar el consejo de El Corte Ingles. Solo hay dos ausencias -Manuel Pizarro y el representante del jeque de Qatar, Shahzad Shahbaz-, y sí están en la Fundación los dos consejeros delegados -Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa- que asumieron el año pasado las funciones ejecutivas de Dimas. El patronato y el consejo comparten incluso el mismo secretario, Antonio Hernández Gil.

Fuentes próximas al consejo cuestionan que el patronato sea prácticamente idéntico al órgano de gobierno de El Corte Inglés, cuando su acta fundacional marca que tiene que ser independiente.

Con un patronato así, el actual presidente de El Corte Inglés se hubiera encontrado en el mismo callejón de salida que tiene ahora aún con el pacto de accionistas que planeaba Isidoro, con Cartera IASA -controlado por las hijas de Isidoro- y la Fundación Areces en su contra.

Sólo hubiera esquivado esta situación que él hubiera mantenido el control de la Fundación desde el primer momento, y hubiera renovado el patronato con nuevos miembros de su confianza.

Otra opción que hubiera suavizado la guerra, que no contempló Isidoro, es haber separado las acciones en Cartera IASA. Por un lado el 70% de la sociedad en manos de sus hijas Marta y Cristina, y por el otro el 30% de Dimas, su madre María Antonia Álvarez y su tío César. De esta forma se hubieran evitado diversos choques que están dando lugar a procesos judiciales.

Fuentes del consejo cuestionan la falta de independencia de la Fundación Ramón Areces

Pasados cuatro años desde la muerte de Isidoro, el escenario es muy diferente, con la mayor parte del consejo precipitando la salida de Dimas, y éste, su madre y su tío preparando una ofensiva judicial. Un rompecabezas en el que tienen la llave los dos protagonistas ajenos a la historia -Pizarro y el jeque- y que podría resolverse con un cheque que saque del capital a Dimas y su familia.