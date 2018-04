Facebook de pago

La reciente comparecencia de Mark Zuckerberg en el congreso de los Estados Unidos para declarar sobre la fuga de datos personales -caso Cambridge Analytics- de la red social estuvo sembrada de preguntas por parte de los senadores.

Los representantes de la cámara salpimentaron de preguntas la comparecencia del fundador de Facebook. Entre ellas, hubo una que planteó la posibilidad de que la plataforma fuese de pago para quienes no deseen que se trafique con sus datos.

Es una opción interesante, si bien Mark Zuckerberg respondió a la propuesta con una negativa implícita: "Nosotros tratamos de conectar al mayor número de personas posible de la forma más asequible". Pagar por usar algo que ha sido gratuito siempre es un freno, no es asequible.

Escuchar por 3 euros al mes toda la música que a uno le apetezca o disfrutar por 3,50 euros de miles de contenidos audiovisuales no parece algo desorbitado

Pero es una posibilidad cada vez más cercana. Lo digital no tenía un valor en la conciencia general. Hoy en día pagamos por plataformas de streaming como Netflix, Spotify o Dropbox. Se le da el valor que realmente tiene. Charlaba con Enrique Dans, profesor de Innovación del IE a propósito de este artículo. He de reconocer que no veía clara la opción de pagar por algo como Facebook, pero su razonamiento me convenció.

"Lo veo posible, aunque no necesariamente con Facebook, que también. Cada vez estamos más dispuestos a pagar por utilizar servicios a través de Internet, digitales, como Evernote, Dropbox o Spotify. Lo que juega en contra de esto para Facebook es que las redes sociales tienen un componente de frivolidad en la mente de la gente. Es algo que parece no necesitarse, superfluo", asegura Dans.

2017 ha sido el año en el que el pirateo ha descendido por primera vez en nuestro país, y coincide con la explosión de servicios como Netflix, HBO y Spotify

Todo depende del precio. Escuchar por 3 euros al mes toda la música que a uno le apetezca o disfrutar por 3,50 euros de miles de contenidos audiovisuales no parece algo desorbitado -precios de Netflix compartido y de Spotify Familiar prorrateados-. 2017 ha sido el año en el que el pirateo ha descendido por primera vez en nuestro país, y coincide con la explosión de servicios como Netflix, HBO y Spotify. Han traído algo bueno.

En el caso que proponemos con Facebook se trataría de pagar para que dejen de piratearnos a nosotros. Tiene bemoles el asunto.

Pasen el domingo sin pensar en el lunes, no me sean agonías. Serán mucho más felices.