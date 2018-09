Así se libra el 'superagente' Mendes de pagar por los fraudes de sus futbolistas

Los tres futbolistas que más dinero han defraudado a la Hacienda española según la Agencia Tributaria tienen un punto en común: Jorge Mendes. Al exmadridista Cristiano Ronaldo (14,7 millones) y el excolchonero Radamel Falcao (5,6 millones), ambos defraudadores ya confesos, se les ha sumado en las últimas semanas el caso de James Rodríguez, al que la Agencia Tributaria atribuye un fraude de 6,35 millones de euros por la tributación de sus derechos de imagen durante su etapa en el Real Madrid, en concreto, durante el primer año, 2014, en el que declaró como no residente en España cuando la AT ha considerado finalmente que sí.

Sobre el flamante caso James, este periódico ha contactado con la agencia de representación de Mendes, Gestifute, y la respuesta es que "no hay posición oficial ni de Gestifute ni de Mendes", al tiempo que según ha podido confirmar este medio, la cuestión no se abordaría por Hacienda como delito fiscal - no habría habido intención de defraudar - sino como una cuestión administrativa -que James deberá afrontar con el pago de 11,65 millones de euros a expensas de los recursos que pueda presentar. El Mundo ha apuntado ya que la decisión de Ronaldo - en cuyo caso Mendes llegó a estar imputado - de alcanzar un acuerdo con Hacienda podría acabar influyendo en el caso James en beneficio de su agente portugués.

Más allá de los casos citados, Mendes representa asimismo a otros seis futbolistas y/o técnicos que aparecen en el Top 25 de los mayores presuntos defraudadores del balompié en España: Pepe (3,7 millones), Mourinho (3,3 millones, confeso), Coentrao (1,3 millones), Di María (1,3 millones, confeso), Carvalho (0,5 millones, condenado) y Diego Costa (0,4 millones).

Muchos de ellos han tenido que pagar ya culpas ante el fisco pero no así Mendes. Tal y como subraya el presidente del sindicato de inspectores de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, el agente portugués ha sido exonerado por sus propios representados y se ha dejado de investigarle pese a las pruebas que había contra él.

"Mendes ha estado imputado en el caso Falcao como presunto cooperador necesario. Falcao llegó a un acuerdo y, como parece que ha ocurrido con Cristiano, este fue el asumir toda la culpa y librar a sus asesores. Al margen de que los jugadores puedan llegar a un acuerdo, dejar fuera a posibles cooperadores necesarios como el caso de Mendes, contra el que hay pruebas, nos parece incorrecto, y creemos que se debería seguir investigándole", dice Cruzado.

El presidente de GESTHA recuerda en este punto que la sentencia de Tribunal Supremo sobre el caso de Lionel Messi - en el que el padre de Messi, su representante, fue condenado a 15 meses de prisión en cuanto 'cooperador necesario' - cuestionó la no investigación de los asesores fiscales del futbolista del Barcelona - al margen de su padre - en el proceso.

"El Supremo ha sacado los colores a la Agencia Tributaria por no haber denunciado a los asesores fiscales de Messi y a partir de ahí se ha empezado a imputar a los asesores, como ocurrió en el caso de Mendes, pero ocurre que luego los futbolistas llegan a acuerdos económicos que les compensan por ahorrarse problemas penales...y al final parece que la operativa compensa", dice Cruzado. "Nosotros entendemos que al margen de que el jugador pueda llegar a un acuerdo, deben seguirse las investigaciones contra los posibles cooperadores necesarios. Hay unas sociedades en Irlanda a través de las que Mendes y sus cooperadores se llevaban participaciones. Mendes no era asesor fiscal pero es cierto que parece que su equipo era el que llevaba estos temas".

Las 'pruebas' contra Mendes

Según ha informadoEl Espanol, de la investigación del caso Falcao se ha desprendido el hecho de que la empresa MIM (Multisports & Image Management Limited) con sede en Dublín explota los derechos de imagen de los jugadores de Mendes. Ésta a su vez tiene firmado un contrato con Polaris, que cobra una comisión por conseguir empresas que quieran utilizar a sus jugadores como imagen. Atendiendo a las fuentes jurídicas citadas por el mismo periódico, a pesar de que Polaris, de la que Mendes ha reconocido ser principal accionista, tiene un contrato millonario con MIM, el representante aseguró desconocer quién está detrás de MIM y mostró su "sorpresa" al enterarse de que el propietario de MIM era Andy Queen, un presunto trabajador de Gestifute.

Fuentes de Polaris Sports informaron luego a Europa Press que las palabras de Mendes en el juicio fueron "malinterpretadas" por la prensa y que este en verdad negó que Queen formara parte de su empresa, asegurando que Queen "no tiene relación contractual" y que únicamente trabajaba con "un poder notarial". "No es un empleado ni tiene participación accionarial en Gestifute ni Polaris", añadieron las mismas fuentes.

Sobre el hecho de que Polaris tuviera su sede social en la misma dirección de la capital irlandesa que 'MIM' respondieron que era simplemente "un tema técnico" y "no significa que tenga que ver" con ella. En la misma línea, recordaron que una gran cantidad de sus representados, alrededor de un 80%, no están con 'MIM', que igualmente "existe desde mucho antes". Asimismo, y siempre según Europa Press, el propio Mendes aseguró en sede judicial que ni él ni sus colaboradores habían intervenido "nunca" en la constitución de las estructuras societarias de sus representados ni en su "asesoramiento fiscal".

"No tengo participación, directa ni indirectamente, en la sociedad MIM. Nunca la he tenido. Tengo cero acciones", aseveró Mendes a través de un comunicado del departamento de comunicación de Polaris, que remarcó entonces que el agente era entonces el accionista mayoritario, controlando "alrededor de un 60% de la compañía", pero que "no participa en las labores ejecutivas".

De la misma forma, citado a declarar por el caso Cristiano - en el que también están involucradas MIM y Polaris Sport-, Mendes afirmó que no tuvo "nada que ver" con su caso y que la responsabilidad era de los abogados y financieros del jugador.