Nueva intentona del impulsor de Pocoyó contra la CNMV: "Están cometiendo una prevaricación de libro"

"La Comisión Nacional del Mercado de Valores está cometiendo una prevaricación de libro", denuncia José María Castillejo. El impulsor de Pocoyó y expresidente de Zinkia, trasladó a la CNMV la reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil que declaró la nulidad de la Junta de Accionistas por la que Castillejo fue expulsado de la productora en 2016, y que la actual dirección ya ha recurrido.

La premura del movimiento de Castillejo, ya detallado por este periódico, tuvo que ver que ver con la Junta de Accionistas que celebrará la actual dirección de Zinkia este martes 27 de noviembre, en la que está previsto que se resuelva la salida de Zinkia del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), un movimiento al que Castillejo se opone.

La respuesta del organismo regulador, contra el que el expresidente de Zinkia mantiene un proceso judicial que involucra a un actual consejero del ente, Ángel Benito, informa a Castillejo que el asunto de su expulsión es un tema que está en los juzgados y que la CNMV "carece de competencias".

"Corresponde a los juzgados"

"Corresponde a los juzgados y tribunales resolver sobre las misma por tratarse de cuestiones surgidas con ocasión del desarrollo de un procedimiento judicial", dice el ente regulador en el escrito.

La misma contestación, a la que ha podido acceder Vozpópuli, apunta que la CNMV "ha llevado a cabo las actuaciones necesarias para verificar que "el traspaso de acciones" involucrado en la operación salida de Castillejo llevado a cabo por Bankinter "se realizó correctamente, por haber sido requerido judicialmente para ello".

"El Decreto del Juzgado por el que se adjudicaron las acciones a Miguel Valladares, el que pasó a ser presidente, no era firme en el momento que tuvo lugar la Junta, y la CNMV hizo oídos sordos", alega Castillejo. "Para lo que quieren, una sentencia no firme vale y para lo que no quieren, no vale, el organismo que se encarga de velar por el correcto funcionamiento de los mercados está cometiendo una prevaricación de libro; dicen además que no pueden intervenir en el tema por que hay un proceso judicial cuando tienen la vía administrativa", insiste el expresidente de Zinkia, que confía en que el Tribunal Constitucional admita la prueba de la referida sentencia de lo mercantil en su querella.