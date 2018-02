Los grandes inversores cargan contra la resolución “atropellada” de Popular

La reacción a la información publicada este viernes por Europa sobre Popular no se ha hecho esperar. Grandes inversores como el fondo norteamericano Pimco han declarado oficialmente su malestar por una resolución que desde el abogado español Bernardo Cremades define como “atropellada”.

"La JUR [Junta Unica de Resolución] ha hecho desaparecer las inversiones de nuestros clientes basándose en un informe que la propia consultora Deloitte reconocía haber hecho en un corto periodo de tiempo y advertía que debía considerarse como provisional y con muchos puntos que aclarar”, señala Richard East, socio principal del bufete de abogados Quinn Emanuel, que representa a los fondos tenedores de bonos: Pimco, Algebris, Ronit y Cairn.

“La consultora afirma que tenía acceso limitado a información crítica o a la dirección a la hora de realizar su trabajo y que hay un buffer no especificado que era una parte esencial del informe. Ahora resulta obvio que la JUR no quería revelar un informe que muestra claramente que no hubo un análisis real y ni una valoración ajustada”, añade.

Por su parte, el abogado Cremades expone que “el informe de la JUR es también llamativo y deja claro que a fecha 5 de junio de 2017 Banco Popular era solvente. Se señala que el BCE venía investigando (on-site inspection) de manera continuada Banco popular, lo que sorprende que luego tomasen la decisión de resolverlo de manera atropellada”.

“También sorprende que se borre en la página 6 el tema de la Línea de Liquidez de Emergencia (ELA), porque esto seguro viene a corroborar que se podía haber extendido la financiación de emergencia de Banco Popular para darle oxígeno en el procedimiento de venta que estaba en marcha”, añade.